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Ворог просунувся біля семи населених пунктів на Донеччині: мапи DeepState

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Ворог просунувся біля семи населених пунктів на Донеччині: мапи DeepState
Окупанти просунулися біля Максимівки, М'ясожарівки, Дальнього, Селидового, Петрівки, Богоявленки та Побєди
фото: Генштаб ЗСУ

Загалом протягом минулої доби на фронті зафіксовано 171 бойове зіткнення

Ворог минулої доби мав успіхи на Донецькому напрямку. Просування противника зафіксовани одразу біля семи населених пунктів. Про це повідомив моніторинговий проєкт DeepState.

За даними аналітиків, окупанти просунулися біля Максимівки, М'ясожарівки, Дальнього, Селидового, Петрівки, Богоявленки та Побєди.

Ворог просунувся біля семи населених пунктів на Донеччині: мапи DeepState фото 1
мапа: DeepState
Ворог просунувся біля семи населених пунктів на Донеччині: мапи DeepState фото 2
мапа: DeepState

За даними Генштабу, загалом протягом минулої доби на фронті зафіксовано 171 бойове зіткнення.

Так, зокрема, на Торецькому напрямку ворог здійснив десять атак неподалік населених пунктів Диліївка, Дружба, Торецьк, Щербинівка та Петрівка. На Покровському напрямку ЗСУ зупинили 36 штурмових дій агресора у бік населених пунктів Миролюбівка, Новоторецьке, Промінь, Лисівка, Крутий Яр, Селидове, Вишневе та Чумацьке. На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 40 російських атак.

Нагадаємо, що, за даними аналітиків ISW, на фронті в Україні спостерігаються наступальні дії російських окупантів на Куп'янському, Сватівському, Покровському, Курахівському та Вугледарському напрямках. Тим часом на «українському плацдармі» в Курській області 8 листопада українські війська просунулися до північно-західного краю в Курській області.

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Теги: війна Генштаб Донеччина фронт

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