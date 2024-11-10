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Екскомандувач НАТО спрогнозував, чим закінчиться війна Росії проти України

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Екскомандувач НАТО спрогнозував, чим закінчиться війна Росії проти України
Джеймс Ставрідіс зауважив, що Україна має перспективу стати членом ЄС
фото: Вікіпедія

Екскомандувач НАТО заявив, що Україна може стати членом НАТО впродовж наступних трьох-п’яти років

Екскомандувач НАТО Джеймс Ставрідіс припустив, що війна РФ в Україні завершиться на умовах, за якими російський диктатор Володимир Путін збереже контроль над 20% українських територій. Про це повідомляє Newsweek.

Видання пише, що раніше новообраний президент США Дональд Трамп заявляв, що, якби йому вдалося провести переговори з Путіним та Володимиром Зеленським, він зміг би завершити війну за 24 години.

«Я сподіваюся, що він (Трамп, – «Главком») це зробить, і я думаю, що він це зробить, чинитиме тиск на обидві сторони, щоб вони сіли за стіл переговорів, і це буде схоже на кінець Корейської війни… Путін, на жаль, отримає близько 20% України, той шматок, який він зараз тримає, але решта України, 80%, всі ці ресурси, переважна більшість населення, вони залишаться демократичними, вільними», – зазначив Ставрідіс.

Екскомандувач НАТО додав, що Україна може вступити до НАТО впродовж наступних трьох-п’яти років. На його думку, країна також має перспективу стати членом Європейського Союзу.

Нагадаємо, що аналітики Міжнародного валютного фонду оновили прогноз тривалості війни Росії проти України. Термін завершення інтенсивних бойових дій відсунувся ще на рік.

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Теги: НАТО Україна Європейський союз війна росія США Дональд Трамп

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