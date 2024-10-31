Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Як війна в Україні вплинула на настрої німців: дані опитування

Ірина Озтурк
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Як війна в Україні вплинула на настрої німців: дані опитування
Настрої німців змінились, зокрема і через війну в Україні
фото із відкритих джерел

Більше половини німців (53,1%) задоволені своїм життям, трохи менше третини (31%) – ні, майже 16% відповіли, що дуже задоволені

Через війну в Україні рівень благополуччя населення Німеччини знизився. Таке припущення зробили автори щорічного барометра настроїв Федерального інституту демографічних досліджень, пише Deutsche Welle.

Головним фокусом актуального дослідження добробуту німців стали регіональні відмінності, наголосили автори доповіді BiB. Monitor Wohlbefinden 2024.

Як підкреслюють автори, це не просто опитування на тему, чи задоволені німці своїм життям чи ні, а важливий замір, що дозволяє оцінити добробут населення як за об'єктивними, так і суб'єктивними факторами. До останніх, наприклад, автори доповіді відносять тривалість життя, готовність завести сім'ю тощо. Крім того, це дослідження – цінний інструмент для прийняття політичних рішень. Благополуччя населення вимірюється не тільки розміром ВВП на душу населення – така ключова теза.

Війна в Україні вплинула на задоволеність життям німців?

Задоволеність життям у Німеччині дещо знизилася у жовтні-грудні 2022 року (це найактуальніші дані, доступні для аналізу). Середній показник – 6,9%. Задоволеність життям населення вимірюється за шкалою від 0 до 10. Автори зазначили, що невелике зниження цього ключового індикатора вони пов'язують із війною в Україні. 

«Можна сказати, що після початку війни в Україні страхів побільшало. Тому ми співвіднесли обидва фактори. Це наше припущення, чому задоволеність життям не зросла», – заявив один із авторів дослідження. Його колега Катаріна Шріс додала, що «з листопада 2021 до січня 2022 року показник задоволеності життям перебував на рівні 7,2 відсотка» . Тобто до початку повномасштабної війни Росії в Україні німці були більш задоволені життям.

Найменше своїм життям задоволені жителі півночі та сходу Німеччини: приблизно кожен третій відповів, що «не дуже задоволений». Найвища частка «дуже задоволених» німців проживає на півдні Німеччини: понад 18% дали таку відповідь. А ось найвищий показник просто «задоволених» – на заході країни.

В основу щорічного дослідження увійшли дані масштабного демографічного дослідження FReDa Федерального інституту з вивчення населення (BiB) у Вісбадені та Німецького інституту економічних досліджень  у Берліні. Було проаналізовано дані 30 тис. осіб віком від 18 до 49 років. 

Нагадаємо, уряд Німеччини почав масово відмовляти громадянам України у в'їзді до країни у 2024 році. З початку року країна не пустила 5935 українців. Таким чином вони стали найчисленнішою групою іноземців, яких Німеччина не пропустила на кордоні.

Читайте також:

Теги: соцопитування Німеччина війна соціум населення

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росія концентрує армію і бронетехніку для масованого наступу на Покровському напрямку
Наступальні дії росіян на Донбасі. Що очікувати у жовтні?
1 жовтня, 17:27
У Курчатові місцеві повідомляють про вибух
Росіяни заявили про атаку на Курську АЕС: Центр протидії дезінформації вніс ясність
3 жовтня, 18:04
Наприкінці березня молодого викладача мобілізували
На фронті загинув молодий викладач Ірпінського коледжу економіки та права. Згадаймо Михайла Мацелика
12 жовтня, 09:00
Росіяни протискають фланг ЗСУ на Курщині
Росіяни просунулись на Курщині та Харківщині, але і в ЗСУ є успіхи – звіт ISW
11 жовтня, 06:13
Чехія продовжує допомагати біженцям з України
У Чехії стало менше біженців з України, які мешкають у безкоштовному житлі
15 жовтня, 09:39
ЗСУ звільнили та зачистили від російських загарбників село Кругляківка Харківської області і його околиці
Звільнення села на Купʼянщині та інтервʼю Зеленського. Головне за 18 жовтня
18 жовтня, 21:01
Оглядач Bild називає військовослужбовців «бойовими рабами», оскільки їх ростили в інформаційному вакуумі без будь-якого зовнішнього впливу
Північна Корея відправила на війну в Україну елітний підрозділ «бойових рабів» – Bild
21 жовтня, 19:59
Джон Кірбі прокоментував відправку північнокорейських військ до Росії
Білий дім підтвердив, що КНДР відправила своїх військових до Росії
24 жовтня, 08:14
15 російських безпілотників на цей час локаційно втрачено
Вночі Росія атакувала Україну «шахедами»: скільки дронів збила ППО
23 жовтня, 09:44

Соціум

З 2024 року магазини в Німеччині продаватимуть канабіс у якості експерименту
З 2024 року магазини в Німеччині продаватимуть канабіс у якості експерименту
«Врятувати народжуваність». Маск пропонує свою сперму жінкам, які хочуть дітей
«Врятувати народжуваність». Маск пропонує свою сперму жінкам, які хочуть дітей
Як війна в Україні вплинула на настрої німців: дані опитування
Як війна в Україні вплинула на настрої німців: дані опитування
Суд викликав Маска у справі про роздачу грошей виборцям
Суд викликав Маска у справі про роздачу грошей виборцям
Внаслідок повені в Іспанії збільшилось число жертв – Associated Press
Внаслідок повені в Іспанії збільшилось число жертв – Associated Press
Вчені розробили «котячі очі» для дронів: на що здатна ця технологія
Вчені розробили «котячі очі» для дронів: на що здатна ця технологія

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
89K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 31 жовтня: ситуація на фронті
34K
Карта повітряних тривог України онлайн 31 жовтня 2024
27K
Гарантована перемога над Китаєм? США знайшли одне з найбільших родовищ літію у світі
8013
Український агент пробрався до командного пункту 37-ї бригади росіян
3737
31 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
3058
Залишився тиждень: чому найгіршого сценарію для України ще можна запобігти

Новини

Росіяни вбили авіабомбою дитину в Харкові, відбулось засідання Радбезу ООН: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Хмарно, але без опадів: прогноз погоди на 31 жовтня
Сьогодні, 06:00
У Києві двічі за ніч була оголошена повітряна тривога
Сьогодні, 05:53
У Харкові, після влучання ФАБа, ймовірно, вже є загиблі, більше 20 поранено – прокуратура
Сьогодні, 00:44
31 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
РФ атакувала Україну дронами, після удару КАБом у Харкові є загиблі, відбулось вручення Золотого м'яча: головне за ніч
29 жовтня, 07:00

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua