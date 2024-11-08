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Росія дала зрозуміти Трампу: війна – це і є їхній національний інтерес

glavcom.ua
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У Кремлі говорять про готовність до жорсткої співпраці з новою адміністрацією США
фото з відкритих джерел

Росія знову заявляє, що війна є її національним інтересом

У МЗС Росії, реагуючи на результат Трампа на виборах, заявили, що працюватимуть з новою американською адміністрацією, «жорстко обстоюючи російські національні інтереси та досягаючи всіх поставлених цілей у війні».

Дикуни, по суті, сказали, що війна – це і є їхній національний інтерес, і що вони не прагнуть руху до світу.

Що стосується Трампа, то:

  1. Думаю, йому не вдасться усунутись від теми війни (маються на увазі його передвиборчі заяви про те, що Сполучені Штати залучили), бо агресивні автократії розширюють ареал своїх дій. Окрім пострадянського та східноєвропейського, вже Близький Схід і зростаюча напруга в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. Тобто це вже питання протистояння демократій та автократій, а не війни в окремому регіоні.
  2. Ця заява росіян – це вже такий перший закидон Трампа у бік його теми угоди. Сподіваюся, що він переконається, що автократичні режими не виходять із мотивації вигоди для своїх громадян та країни, більше того, іноді діють (заради збереження своєї нескінченної влади) прямо всупереч цьому. Тому зупинити війну зможе лише цілісне бачення (зокрема безпеки у довгостроковому вимірі) з покроковими діями – військовими, політичними, дипломатичними.

Загалом для нас важливо, щоб з'явився підхід. У США, а отже – і в Європі, яка також чекає. У цьому сенсі вірно, що ми вже озвучили своє бачення до миру.

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Джерело
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Теги: США вибори війна Дональд Трамп вибори у США Україна

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Олеся Яхно

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