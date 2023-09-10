Президент Бразилії пообіцяв Путіну безпеку на саміті G20 у Ріо-де-Жанейро

Президент Бразилії Луїс Лула да Сілва пообіцяв запросити диктатора Путіна на наступний саміт до себе в країну

Президент Бразилії заявив, що диктатора Путіна «ні в якому разі не заарештують», якщо наступного року він відвідає саміт G20 у Ріо-де-Жанейро

Президент Бразилії Луїс Лула да Сілва заявив у кулуарах зустрічі G20, що російського лідера Володимира Путіна не заарештують у Бразилії, якщо він відвідає зустріч G20 у Ріо-де-Жанейро наступного року. Про це пише Reuters.

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В інтерв’ю в кулуарах зустрічі G20 у Делі Лула сказав, що Путіна запросять на захід наступного року.

«Я вірю, що Путін може легко поїхати до Бразилії. Що я можу вам сказати, це те, що якщо я буду президентом Бразилії, і він приїде до Бразилії, його ні в якому разі не заарештують», – сказав Лула.

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Нагадаємо, у березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна, звинувативши його у воєнному злочині у незаконній депортації сотень дітей з України. Росія заперечує причетність до воєнних злочинів або насильницького вилучення українських дітей. Путін неодноразово пропускав міжнародні зустрічі, і не був присутній на G20 у Делі, відправивши міністра закордонних справ Сергія Лаврова.

Бразилія підписала Римський статут, який призвів до заснування Міжнародного кримінального суду.