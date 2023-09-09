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Саміт G20: лідери країн досі не домовились щодо згадки про війну в Україні – ЗМІ

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Саміт G20: лідери країн досі не домовились щодо згадки про війну в Україні – ЗМІ
Проєкт документа складається з 38 сторінок і досі залишається порожнім у розділі «геополітична ситуація»
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Розділ про війну в Україні був погоджений країнами Заходу й надісланий Росії на узгодження

У проєкті спільної декларації лідерів G20 пропущена згадка про війну в Україні, адже щодо цього іще тривають перемовини. Про це повідомляє Reuters.

«У п’ятницю переговорники G20 не змогли вирішити розбіжності стосовно формулювань щодо України у підсумковій декларації», – йдеться у матеріалі.

Зазначається, що проєкт документа складається з 38 сторінок і досі залишається порожнім у розділі «геополітична ситуація».

«Водночас його було погоджено у 75-и інших параграфах, в тому числі стосовно змін клімату, криптовалюти та реформування міжнародних банків розвитку», – стверджує агентство.

За словами одного із високопоставлених співрозмовників Reuters, розділ про війну в Україні був погоджений країнами Заходу й надісланий Росії на узгодження. Тепер РФ може прийняти погляди західних держав, включивши свою незгоду у декларацію.

Один із дипломатів з ЄС наголосив, що Індія відмінно виконує роботу держави-господаря саміту, шукаючи компроміси.

«Утім поки Росія блокує компроміс, прийнятний для усіх інших», – розповів він.

У разі відсутності погодження Росії, Індія муситиме оприлюднити заяву від свого імені як держави-господаря.

«Це означатиме, що вперше за 20 років саміт G20 не матиме спільної декларації», – підсумовує Reuters.

Нагадаємо, що Китай змінив позицію щодо України перед самітом G20.

Теги: саміт Україна війна G20

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