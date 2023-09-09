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G20 немає чим пишатися: українське МЗС розкритикувало підсумкову декларацію саміту

Надія Карбунар
glavcom.ua
G20 немає чим пишатися: українське МЗС розкритикувало підсумкову декларацію саміту
Саміт G20 цього року проходить у Індії
фото з відкритих джерел

Міністерство закордонних справ запропонувало свій варіант тексту документа

Міністерство закордонних справ України відреагувало на ухвалену G20 підсумкову декларацію. Про це повідомив речник МЗС Сергій Ніколенко. За його словами, у відомстві розчаровані слабким текстом документа.

«Україна вдячна партнерам, які намагалися включити в текст сильні формулювання.

Водночас в частині щодо агресії Росії проти України Групі двадцяти немає чим пишатися. Очевидно, що участь української сторони дозволила би учасникам краще зрозуміти ситуацію. Принцип «нічого про Україну без України» залишається ключовим як ніколи», – ідеться у повідомленні МЗС.

Водночас у відомстві запропонували свій варіант тексту декларації.

G20 немає чим пишатися: українське МЗС розкритикувало підсумкову декларацію саміту фото 1

«Ось як могли би виглядати основні елементи тексту, щоб бути більш наближеними до реальності», – зауважило українське дипломатичне відомство.

Як повідомлялося, дипломати країн G20 розробили компромісне формулювання щодо повномасштабного вторгнення Росії в Україну, подолавши розбіжності між Москвою та іншими членами групи, які загрожували перекреслити сподівання на прийняття комюніке за підсумками саміту G20. 

До слова, представники G20 кілька днів намагалися узгодити формулювання спільного комюніке через розбіжності щодо війни в Україні, сподіваючись залучити Росію до розробки так званої «декларації лідерів».

Росію на зустрічі представляє міністр закордонних справ Сергій Лавров, який заявив, що заблокує остаточну декларацію, якщо вона не відображатиме позицію Москви щодо України та інших криз.

Теги: Сергій Лавров міністр Україна

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