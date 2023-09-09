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Саміт G20: у формулюванні щодо війни в Україні намітився прогрес

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Саміт G20: у формулюванні щодо війни в Україні намітився прогрес
Лідери країн G20 розпочали щорічний саміт 9 вересня у столиці Індії
фото з відкритих джерел

У спільній декларації лідерів G20 буде згадка про війну в Україні

Дипломати країн G20 розробили компромісне формулювання щодо повномасштабного вторгнення Росії в Україну, подолавши розбіжності між Москвою та іншими членами групи, які загрожували перекреслити сподівання на прийняття комюніке за підсумками саміту G20. Про це повідомляє Bloomberg.

За словами осіб, знайомих з перебігом дискусії, формулювання загалом схожі на ті, що були узгоджені на минулорічному саміті на Балі, Індонезія. Зустріч G20 на індонезійському Балі минула під знаком України, попри всі зусилля організаторів спрямувати обговорення на інші важливі для регіону та світу питання.

За словами джерел, формулювання ще має бути схвалене лідерами G20, але тепер, коли дипломати країн дійшли згоди, це видається цілком імовірним. 

Тим часом зустріч лідерів триває. Вони мають затвердити роботу своїх офіційних представників.

Як повідомлялося, лідери країн G20 розпочали щорічний саміт у суботу, 9 вересня, у столиці Індії Нью-Делі, на тлі глибоких розбіжностей щодо війни РФ проти України, але маючи широку згоду з таких питань, як криптовалюти та реформи багатосторонніх банків розвитку.

Представники країн G20 кілька днів намагалися узгодити формулювання через розбіжності щодо війни в Україні, сподіваючись залучити Росію до розробки так званої «декларації лідерів».

Росію на зустрічі представляє міністр закордонних справ Сергій Лавров, який заявив, що заблокує остаточну декларацію, якщо вона не відображатиме позицію Москви щодо України та інших криз.

Теги: саміт G20 Україна росія війна

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