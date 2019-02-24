Радник Трампа поставив ультиматум армії Венесуели



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США можуть запровадити нові санкції проти Венесуели, якщо військові не розблокують кордон для доставки гумдопомоги

Радник президента Сполучених Штатів з національної безпеки Джон Болтон поставив поставив ультиматум армії Венесуели, яка блокує кордон з Колумбією.

Про це Болтон написав у Twitter.

Зокрема, радник Дональда Трампа заявив, що венесуельські військові повинні розблокувати кордон для доставки гуманітарної допомоги країні. В іншому випадку Каракас сповістять про нові санкції.

«У військових Венесуели є вибір: прийняти демократію, захистити мирних жителів і дозволити доставку гуманітарної допомоги; або ж вони зіткнуться з великими санкціями та ізоляцією», - написав він.

Як повідомляє Reuters, нові санкції можуть бути оголошені вже наступного тижня. Планується, що в понеділок, 25 лютого, ситуацію у Венесуелі обговорять у столиці Колумбії - Боготі - віце-президент США Майк Пенс і низка лідерів латиноамериканських держав.

Зазначимо, що доставку гуманітарної допомоги Венесуелі організовувала опозиція, очолювана опозиціонером Хуаном Гуайдо, якого низка країн визнали в. о. президента країни.

Із 22 лютого на кордоні тривали сутички, є загиблі.

Нагадаємо, президент Венесуели Ніколас Мадуро наказав закрити кордон країни з Бразилією, аби завадити спробі опозиціонерів ввезти звідти гуманітарну допомогу.

Мадуро вважає, що ця допомога направлена на те, аби підірвати його владу і відсторонити від посади.

Лідер венесуельської опозиції Хуан Гуайдо, який проголосив себе тимчасовим президентом країни опублікував указ про дозвіл в'їзду гуманітарної допомоги до Венесуели.

Нагадаємо, радник президента Сполучених Штатів з національної безпеки Джон Болтон зажадав від військових Венесуели дозволити постачання гуманітарної допомоги в країну. Президент Венесуели Ніколас Мадуро називає гуманітарну допомогу США та інших країн, які його не визнають, подачками, в яких Венесуела не потребує.

Напередодні дипломатів Європарламенту вигнали з Венесуели.

Нагадаємо, на початку лютого Хуана Гуайдо тимчасовим президентом Венесуели визнали 15 країн ЄС. При цьому Італія заблокувала спільну позицію Європейського союзу про визнання лідера опозиції Венесуели Хуана Гуайдо тимчасовим президентом. Також до Італії приєдналася Словаччина.

Як відомо, Ніколас Мадуро відмовився провести дострокові вибори президента у Венесуелі.