Внаслідок зіткнень на кордоні Венесуели загинули 25 людей



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Протистояння венесуельської армії і мирних венесуельців на одній з ділянок кордону з Бразилією Фото: Reuters

У районі Санта-Елена-де-Вайрен під час придушення бунту силовиками були застрелені 25 осіб

У венесуельському штаті Болівар, на кордоні з Бразилією, тривають заворушення, що спалахнули 23 лютого.

За останніми даними, жертвами зіткнень стали 25 осіб, інформує телеканал TVV.

Депутат Національної асамблеї Боліваріанської Республіки Ромель Гусамана уточнив, що внаслідок заворушень наразі загиблими вважаються 25 осіб.

«У районі Санта-Елена-де-Вайрен 23 лютого під час придушення бунту силовиками були застрелені більш як 25 осіб», - розповів він.

Раніше повідомлялося, що у Венесуелі під час сутичок на кордоні з Колумбією між військовими та демонстрантами, які намагаються доставити в країну гуманітарну допомогу, щонайменше 300 людей дістали поранення і двоє загинули.

Раніше Бразилія слідом за Колумбією заявила, що направить гуманітарну допомогу на кордон з Венесуелою.

Міністр оборони Венесуели Володимир Падріно Лопес заявив у вівторок, що військовослужбовці залишаються у бойовій готовності на кордонах для захисту від порушень кордону, додавши, що вони не будуть приймати накази від інших урядів.

Президент Венесуели Ніколас Мадуро наказав закрити кордон країни з Бразилією, аби завадити спробі опозиціонерів ввезти звідти гуманітарну допомогу. Крім того, влада Венесуели вирішила закрити кордон з Колумбією, звідки мав прибути конвой з гуманітарною допомогою.

Радник президента Сполучених Штатів з національної безпеки Джон Болтон поставив поставив ультиматум армії Венесуели, яка блокує кордони.