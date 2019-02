У Венесуелі військові на кордоні спалюють вантажівки із гуманітарною допомогою



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У сутичках постраждали 300 чоловік, двоє загинули

Протестувальники намагались завадити військовим, через що здійнялися сутички, є поранені і загиблі

У Венесуелі під час сутичок на кордоні з Колумбією між військовими та демонстрантами, які намагаються доставити в країну гуманітарну допомогу, щонайменше 300 людей дістали поранення і двоє загинули.

На кордоні з Колумбією наразі стоїть колона вантажівок з гуманітарною допомогою з сусідніх країн. Військові застосували проти демонстрантів сльозогінний газ та гумові кулі, коли демонстранти намагалися перешкодити військовим, які знищували вантажівки з ліками та продуктами. Повідомлялося, що військові підпалюють вантажівки.

Лідер опозиції, тимчасовий президент Венесуели Хуан Гуайдо закликав військових пропустити гуманітарну допомогу в країну, однак на його заклик відгукнулися лише 60 військових здебільшого низького звання. Вище командування, яке підтримує президента Венесуели Ніколаса Мадуро, не відреагувало на прохання Гуайдо.

#Venezuela #23Feb 2/3:

Colombia says 285 injured aftr failed attempt to transfr humanitarian aid results in clashes btwn colectivos & civilians; says more thn 60 Venezuelan servicemen defected; orders return of its diplomats frm Caracas aftr Maduro broke 'all kinds of relations' pic.twitter.com/5zRJTSo76u — Yannis Koutsomitis (@YanniKouts) February 24, 2019

#Venezuela #23Feb WRAP 1/3:

· National Assembly confirms 4 people killed at the border with Brazil after troops opened fire; opposition sources raise the death toll to 14 https://t.co/oTT9CWNBnE pic.twitter.com/2cSL5qxBB3 — Yannis Koutsomitis (@YanniKouts) February 24, 2019

A VERY UNJUST SITUATION IN THE BORDER OF VENEZUELA AND COLOMBIA. IT'S A BIG CRISIS AND COULD BE A WAR !! pic.twitter.com/55hgsNrRTu — Rose Moufarrej (@MoufarrejRose) February 24, 2019

Truck loaded with humanitarian aid set on fire at Venezuela-Colombia border pic.twitter.com/jP8K6UfeK0 — CGTN (@CGTNOfficial) February 24, 2019

Раніше Бразилія слідом за Колумбією заявила, що направить гуманітарну допомогу на кордон з Венесуелою.

Міністр оборони Венесуели Володимир Падріно Лопес заявив у вівторок, що військовослужбовці залишаються у бойовій готовності на кордонах для захисту від порушень кордону, додавши, що вони не будуть приймати накази від інших урядів.

Президент Венесуели Ніколас Мадуро наказав закрити кордон країни з Бразилією, аби завадити спробі опозиціонерів ввезти звідти гуманітарну допомогу. Крім того, влада Венесуели вирішила закрити кордон з Колумбією, звідки мав прибути конвой з гуманітарною допомогою.

Радник президента Сполучених Штатів з національної безпеки Джон Болтон поставив поставив ультиматум армії Венесуели, яка блокує кордони.

Джерело: Громадське