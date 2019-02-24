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    У світі

    У Венесуелі військові на кордоні спалюють вантажівки із гуманітарною допомогою

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    У сутичках постраждали 300 чоловік, двоє загинули - У Венесуелі військові на кордоні спалюють вантажівки із гуманітарною допомогою
    У сутичках постраждали 300 чоловік, двоє загинули

    Протестувальники намагались завадити військовим, через що здійнялися сутички, є поранені і загиблі

    У Венесуелі під час сутичок на кордоні з Колумбією між військовими та демонстрантами, які намагаються доставити в країну гуманітарну допомогу, щонайменше 300 людей дістали поранення і двоє загинули.

    На кордоні з Колумбією наразі стоїть колона вантажівок з гуманітарною допомогою з сусідніх країн. Військові застосували проти демонстрантів сльозогінний газ та гумові кулі, коли демонстранти намагалися перешкодити військовим, які знищували вантажівки з ліками та продуктами. Повідомлялося, що військові підпалюють вантажівки.

    Лідер опозиції, тимчасовий президент Венесуели Хуан Гуайдо закликав військових пропустити гуманітарну допомогу в країну, однак на його заклик відгукнулися лише 60 військових здебільшого низького звання. Вище командування, яке підтримує президента Венесуели Ніколаса Мадуро, не відреагувало на прохання Гуайдо.

    Раніше Бразилія слідом за Колумбією заявила, що направить гуманітарну допомогу на кордон з Венесуелою.

    Міністр оборони Венесуели Володимир Падріно Лопес заявив у вівторок, що військовослужбовці залишаються у бойовій готовності на кордонах для захисту від порушень кордону, додавши, що вони не будуть приймати накази від інших урядів.

    Президент Венесуели Ніколас Мадуро наказав закрити кордон країни з Бразилією, аби завадити спробі опозиціонерів ввезти звідти гуманітарну допомогу. Крім того, влада Венесуели вирішила закрити кордон з Колумбією, звідки мав прибути конвой з гуманітарною допомогою.

    Радник президента Сполучених Штатів з національної безпеки Джон Болтон поставив поставив ультиматум армії Венесуели, яка блокує кордони.

    Джерело: Громадське

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