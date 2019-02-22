Мадуро оголосив про закриття кордону з Бразилією



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Ніколас Мадуро

Кордон буде закрито в ніч на п'ятницю аж до подальших розпоряджень

Президент Венесуели Ніколас Мадуро заявив про закриття кордону з Бразилією. Про це повідомляє Euronews.

За його словами, кордон буде закрито в ніч на п'ятницю аж до подальших розпоряджень. Напередодні венесуельської армії був даний наказ тимчасово закрити повітряний і морський кордон з островами нідерландських Антильських островів - Арубой, Бонайре і Кюрасао.

Ці заходи пов'язані з планами венесуельської опозиції забезпечити поставки в країну гуманітарної допомоги.

Нагадаємо, радник президента Сполучених Штатів з національної безпеки Джон Болтон зажадав від військових Венесуели дозволити постачання гуманітарної допомоги в країну. Президент Венесуели Ніколас Мадуро називає гуманітарну допомогу США та інших країн, які його не визнають, подачками, в яких Венесуела не потребує.

Напередодні дипломатів Європарламенту вигнали з Венесуели.

Нагадаємо, на початку лютого Хуана Гуайдо тимчасовим президентом Венесуели визнали 15 країн ЄС. При цьому Італія заблокувала спільну позицію Європейського союзу про визнання лідера опозиції Венесуели Хуана Гуайдо тимчасовим президентом. Також до Італії приєдналася Словаччина.

Як відомо, Ніколас Мадуро відмовився провести дострокові вибори президента у Венесуелі.