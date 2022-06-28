Росія нагородила Кадирова дивним орденом

Очільник російського регіону відзначився ще й «заслугами перед стоматологією»

Голові Чечні Рамзану Кадирову вручили орден «За заслуги перед стоматологією» І ступеня. Про отримання ордена очільник російського регіону повідомив у соцмережі.

Рішення про присудження професійної нагороди ухвалила Стоматологічна асоціація Росії. Вручення було присвячене відкриттю нової будівлі Грозненської стоматологічної поліклініки №1.

У відповідь Кадиров нагородив найвищою нагородою Чечні – орденом Кадирова – головного лікаря поліклініки Юнуса Умарова.

Зазначимо, що торік Кадиров отримав орден «Авіценна» за внесок у розвиток охорони здоров'я та медичних наук.

Як відомо, Кадирова внесено до списку санкцій США за серйозне порушення прав людини. Санкції поширюються також на його дружину Медні Кадирову та доньок Айшат та Каріну Кадирових та передбачають, зокрема, заборону на в'їзд у країну та ділові контакти, а також заморожування активів на території Сполучених Штатів. Раніше щодо Кадирова було запроваджено економічні санкції.

Нагадаємо, раніше ватажок Чечні Рамзан Кадиров хотів похвалитися «звільненням» Сєвєродонецька, але оконфузився через захоплення «міжнародного аеропорту». Кадирова повідомив, що в Сєвєродонецьку промислова зона та міжнародний аеропорт повністю знаходяться під контролем окупаційних сил. Місцеві мешканці висміяли таку заяву Кадирова, адже аеропорт не працює з 1991 року і був розбомблений у 2014 році.



