Кадиров знову оконфузився: захопив «міжнародний аеропорт» Сєвєродонецька

Місцеві мешканці висміяли Кадирова

Самопроголошений ватажок Чечні Рамзан Кадиров хотів похвалитися «звільненням» Сєвєродонецька, але оконфузився через захоплення «міжнародного аеропорту».

Кадирова повідомив, що в Сєвєродонецьку промислова зона та міжнародний аеропорт повністю знаходяться під контролем окупаційних сил.

«І міжнародний аеропорт на території Сєвєродонецька теж звільнений», – похвалився самопроголошений ватажок Чечні.

Місцеві мешканці висміяли таку заяву Кадирова.

«Він (аеропорт, - ред.) з 1991 року не працює, в 2014 році росіяни ракетами розбомбили злітно-посадкову смугу аеропорту», – пишуть місцеві мешканці.

У мережі також є фотографія аеропорту.

Нагадаємо, 24 червня голова Луганської ОВВА Сергій Гайдай першим розповів про вимушений відвід української армії з Сєвєродонецька. Надалі цю інформацію підтвердив мер міста і пресцентр Генштабу.

При цьому операцію з відходу не вдалося повноцінно провести через повідомлення в соцмережах. Інформація про відвід ЗСУ з Сєвєродонецька передчасно набула широкого розголосу.

Про те, що українські сили відступили із Сєвєродонецька, повідомило і CNN з посиланням на коментар високопоставленого представника Міноборони США. За словами співрозмовника видання, ЗСУ, відходячи від Сєверодонецька, «ставлять себе в таке становище, коли вони можуть краще захистити себе». Він наголосив, що ЗСУ здійснюють професійний тактичний відступ.

У Національній гвардії пояснили, що місто зруйноване на 90% і захищати його немає сенсу. Розміщення на укріплених рубежах у Лисичанську дозволить українським захисникам надалі розвинути ефективний контрнаступ.

Нагадаємо, окупанти ведуть бої в межах самого Лисичанська і досягли шахти та желатинової фабрики на околиці міста.

Також у Сєвєродонецьку пустують наші групи спецназу – радник Банкової.

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