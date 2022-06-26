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    Події в Україні

    Кадиров знову оконфузився: захопив «міжнародний аеропорт» Сєвєродонецька

    Кадиров оконфузився через захоплення &laquo;міжнародного аеропорту&raquo; Сєвєродонецька - Кадиров знову оконфузився: захопив «міжнародний аеропорт» Сєвєродонецька
    Кадиров оконфузився через захоплення «міжнародного аеропорту» Сєвєродонецька
    фото з відкритих джерел

    Місцеві мешканці висміяли Кадирова

    Самопроголошений ватажок Чечні Рамзан Кадиров хотів похвалитися «звільненням» Сєвєродонецька, але оконфузився через захоплення «міжнародного аеропорту».

    Кадирова повідомив, що в Сєвєродонецьку промислова зона та міжнародний аеропорт повністю знаходяться під контролем окупаційних сил.

    «І міжнародний аеропорт на території Сєвєродонецька теж звільнений», – похвалився самопроголошений ватажок Чечні.

    Місцеві мешканці висміяли таку заяву Кадирова.

    «Він (аеропорт, - ред.) з 1991 року не працює, в 2014 році росіяни ракетами розбомбили злітно-посадкову смугу аеропорту», – пишуть місцеві мешканці.

    У мережі також є фотографія аеропорту.

    Нагадаємо, 24 червня голова Луганської ОВВА Сергій Гайдай першим розповів про вимушений відвід української армії з Сєвєродонецька. Надалі цю інформацію підтвердив мер міста і пресцентр Генштабу.

    При цьому операцію з відходу не вдалося повноцінно провести через повідомлення в соцмережах. Інформація про відвід ЗСУ з Сєвєродонецька передчасно набула широкого розголосу.

    Про те, що українські сили відступили із Сєвєродонецька, повідомило і CNN з посиланням на коментар високопоставленого представника Міноборони США. За словами співрозмовника видання, ЗСУ, відходячи від Сєверодонецька, «ставлять себе в таке становище, коли вони можуть краще захистити себе». Він наголосив, що ЗСУ здійснюють професійний тактичний відступ.

    У Національній гвардії пояснили, що місто зруйноване на 90% і захищати його немає сенсу. Розміщення на укріплених рубежах у Лисичанську дозволить українським захисникам надалі розвинути ефективний контрнаступ.

    Нагадаємо, окупанти ведуть бої в межах самого Лисичанська і досягли шахти та желатинової фабрики на околиці міста.

    Також у Сєвєродонецьку пустують наші групи спецназу – радник Банкової.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Кадиров знову оконфузився: захопив «міжнародний аеропорт» Сєвєродонецька