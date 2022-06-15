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    Політика

    Кадиров прокоментував «кому Путіна»

    Ватажок Чечні переймається за свого господаря - Кадиров прокоментував «кому Путіна»
    Ватажок Чечні переймається за свого господаря
    фото з відкритих джерел

    Рамзан Кадиров заговорив про стан здоров'я Путіна

    Самопроголошений ватажок Чечні Рамзан Кадиров назвав нісенітницею чутки про нібито наявні «проблеми зі здоров'ям» російського диктатора Володимира Путіна.

    «Прочитав таку безглузду нісенітницю, дурницю, що наш президент (має проблеми зі здоров'ям), що йому шукають заміну. Хочу вас засмутити, я нещодавно розмовляв із президентом, у нього дуже бадьорий голос, командний голос», – зазначив Кадиров.

    Голова Чечні переконаний, що Путін «готовий завершити спецоперацію, максимально не шкодячи українському народу та державі».

    Крім того, Кадиров також побажав главі країни «довгих років життя, здоров'я, щастя та удачі».

    Нагадаємо, що видання Obozrevatel увечері 14 червня з посиланням на свої джерела у розвідці оприлюднило новину, що президент країни-агресора Володимир Путін нібито після невдалої операції впав у кому. Зазначається, що у диктатора була ракова пухлина, видалення якої могло викликати серйозні наслідки для його здоров'я.

    Путін з’являвся на людях 12 червня – це було вручення державних нагород. До того – Путін зустрічався з президентом Туркменістану 10 червня, а 9 червня – побував на зустрічі з молодими підприємцями, інженерами і науковцями.

    Пізніше соцмережі відреагували на новину про «кому Путіна».

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    Теги: росія окупанти війна путін Рамзан Кадиров Україна окупація #stoprussia
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    Кадиров прокоментував «кому Путіна»