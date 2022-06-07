У Чечні зростають протестні настрої

Кадиров зустрічався із Шойгу. Він намагається привласнити собі статус головного менеджера війни та очолити крило «яструбів». Але ситуація у тимчасово окупованій Ічкерії для нього далеко не така сприятлива, щоби претендувати на таку роль. Він розводить Кремль, тоді як сам знаходиться у поганій ситуації. Батальони його тік-ток мародерів знищуються ЗСУ, а самі чеченці не хочуть проливати кров у імперіалістичній війні Кремля.

Як кажуть мої джерела, Кадиров перейшов до шантажу власного народу. Він надав вказівку лідеру кожної релігійної мусульманської території Чечні мобілізувати для війни в Україні по 3 особи з кожного сільського поселення (усього Чечні – близько 500 поселень). При цьому, у разі невиконання цієї вказівки, по 3 особи з поселення буде позбавлено волі у його катівнях.

Також усім бізнесменам чеченського походження надано вказівку відшукати в стислий термін по 10 осіб, які укладуть контракт для участі в бойових діях проти України, забезпечити в повному обсязі їх амуніцією, продовольством та іншим необхідним спорядженням. У разі отримання військовослужбовцями травм або загибелі, усі матеріальні відшкодування також буде покладено на відповідного бізнесмена.

Примітно, що протягом останнього часу у зв’язку з накладеними санкціями в РФ та особливо в Чечні, яка є майже повністю дотаційним регіоном (у 2021 р. посіла 4 місце в Росії за рівнем дотацій, які склали майже 3,9 млрд. доларів США), спостерігається погіршення соціально-економічної ситуації та зростання протестного потенціалу. Зокрема, в Чечні зафіксовано значний рівень інфляції, зростання цін на продукти і товари першої необхідності, на фоні підвищення рівня безробіття та зменшення купівельної спроможності населення.

Крім того, існує проблема роботоспроможності енергомережі Чечні. З необхідних 220В до домогосподарств подається напруга 80-100В. У звязку з чим посилено контроль з боку місцевих органів енергонагляду з подальшим масовим накладанням досить високих штрафів майже на всіх приватних абонентів. Не виключено, що всі отримані грошові кошти використовуються для фінансування підрозділів Кадирова, що перебувають на території України.

Вказані дії Кадирова та його оточення призводять до росту протестного потенціалу серед населення Чечні.

Будемо сподіватися на те, що цей волелюбний народ рано чи пізно встромить ножа в спину окупаційного режиму Кадирова!

Джерело: блог Сергія Висоцького

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