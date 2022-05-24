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    Росія почне економити на пенсіях: хто залишиться без виплат

    Росія почне економити на пенсіях: хто залишиться без виплат
    фото з відкритих джерел

    Бюджет ПФР за 2023-2025 роки може заощадити близько 18 млрд руб.

    Росія перестане платити пенсії громадянам СНД з бюджету свого пенсійного фонду. За інформацією російських ЗМІ, відповідну угоду в СНД денонсувала Держдума.

    Угода 1992 року передбачала, що громадян зі стажем роботи в різних країнах колишнього СРСР можуть отримувати пенсійні виплати з російського Пенсійного фонду.

    «У зв'язку зі зростанням міграційних потоків в Російську Федерацію ростуть і витрати на реалізацію Угоди, притому що під цю угоду вже можуть підпадати громадяни, які не мають або мають мінімальний стаж роботи в СРСР і не зробили внесок у розвиток економіки країни», — йдеться в пояснювальній записці до законопроекту про вихід з угоди.

    Згідно з даними, наведеними в записці, за прогнозом бюджет ПФР після денонсації тільки у 2023 може заощадити близько 2,7 млрд руб. (При поточних витратах в умовах угоди – 3,4 млрд руб., При денонсації – близько 649,27 млн руб). У 2024 році економія складе близько 5,6 млрд руб., у 2025 році – близько 9,7 млрд руб.

    Тим часом російські далекобійники почали бити на сполох. Перевізники заявляють про різке скорочення кількості перевезень та зникнення міжнародного трафіку.

    Теги: росія окупанти пенсіонери бюджет війна СНД Україна СРСР окупація стаж #stoprussia
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    Росія почне економити на пенсіях: хто залишиться без виплат