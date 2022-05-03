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    Економіка та фінанси

    Від початку року середня пенсія зросла: скільки зараз отримують українці

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    Середня пенсія в Україні від початку 2022 року зросла на 9,5% до 4370 гривень - Від початку року середня пенсія зросла: скільки зараз отримують українці
    Середня пенсія в Україні від початку 2022 року зросла на 9,5% до 4370 гривень
    фото: glavcom.ua

    В Україні середній розмір пенсії за квартал зріс на 378,92 грн

    Пенсійний фонд України оприлюднив дані про середній розмір пенсії та кількість пенсіонерів на 1 квітня 2022 року. Найчастіше пенсія становить від 2000 до 3000 гривень, повідомляє пресслужба відомства.

    За даними ПФУ, середній розмір пенсії за квартал зріс на 378,92 гривень або на 9,5% до 4370,45 гривень.

    фото: Пенсійний фонд України

    фото: Пенсійний фонд України

    При цьому кількість пенсіонерів склала 10,8 млн осіб.

    фото: Пенсійний фонд України

    фото: Пенсійний фонд України

    Розмір пенсій розподіляється наступним чином:

    • до 2000 грн - 3,7%,
    • від 2001 до 3000 грн - 40,4%,
    • від 3001 до 4000 грн - 20,5%,
    • від 4001 до 5000 грн - 10,9%,
    • від 5001 до 10000 грн - 18,3%,
    • понад 10000 грн - 6,2%.

    фото: Пенсійний фонд України

    фото: Пенсійний фонд України

    Станом на 1 січня 2022 року в Україні налічувалося 10 841 117 пенсіонерів. Середній розмір виплати становив 3 991,53 гривень. За 2021 рік пенсія зросла на 484,02 гривень або на 13,8%.

    Раніше президент України підписав закон щодо вдосконалення пенсійного законодавства (2040-IX). Законом визначено 1 березня датою щорічної індексації пенсій для всіх категорій пенсіонерів. Згідно з документом, пенсії будуть індексовані в тому числі військовим, державним службовцям, науковцям, посадовим особам органів місцевого самоврядування.

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    Теги: росія окупанти війна гроші Україна Пенсійний фонд пенсія окупація #stoprussia
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    Від початку року середня пенсія зросла: скільки зараз отримують українці