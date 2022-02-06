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    Пенсія у спадок: стало відомо, кому дістануться накопичені гроші

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    Що робити українцям, щоб мати достойну пенсію: поради фахівчині - Пенсія у спадок: стало відомо, кому дістануться накопичені гроші
    Що робити українцям, щоб мати достойну пенсію: поради фахівчині
    фото: glavcom.ua

    «Накопичення будуть спадкуватися» – Третьякова

    Голова Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, нардепка фракції «Слуга народу» Галина Третьякова у інтерв’ю «Главкому» розповіла, що буде з накопичувальними вкладами українців, якщо особа не доживе до пенсії, та що робити, щоб на старість мати гідні виплати.

    За словами депутатки, якщо у людини на рахунку накопичилася певна сума, то вона буде спадкуватися.

    «Або відповідно до Цивільного кодексу, або людина може призначити когось. Причому є два механізми використання цих коштів: або для негайного використання, або ж для пенсійного забезпечення спадкоємця», – пояснила Третьякова.

    За її словами 30-40-річні українці мають один варіант забезпечити собі достойну пенсію – треба накопичувати.

    «Солідарний рівень – це лише підстраховка на випадок, якщо людина все втратила. Більшість демократичних країн дає можливість людям накопичувати. Внаслідок пенсійної реформи українці теж накопичуватимуть», – вважає фахівчиня.

    Як відомо, Мінсоцполітики пропонує запровадити накопичувальну пенсію на держпідприємствах.

    Нагадаємо, частина пенсіонерів замість індексації отримає 135 грн.

    Також «слуга народу» пояснила, чи зміниться пенсійний вік після чергової реформи.

    До слова, Третьякова пояснила, як правильно готуватись до старості.

    Читайте також: Галина Третьякова: Уряд не зможе давати гідну пенсію. Людям потрібно накопичувати
    Теги: гроші українці пенсія Галина Третьякова
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    Пенсія у спадок: стало відомо, кому дістануться накопичені гроші