Росія висилає 45 співробітників польської дипмісії
Росія висилає співробітників посольства Польщі у відповідь на висилку Варшавою російських дипломатів
Росія висилає 45 співробітників посольств і консульств Польщі. Про це повідомляє Sky News.
Співробітники польської дипмісії були оголошені персонами нон грата у відповідь на висилку Варшавою російських дипломатів з Польщі.
У березні Міністерство закордонних справ Польщі заявило, що 45 російським дипломатам було наказано покинути країну після того, як їх запідозрили в роботі на російську розвідку – звинувачення, які Росія назвала «необґрунтованими».
Рішення Польщі про висилку дипломатів послідувало за аналогічними рішеннями в трьох балтійських країнах - Латвії, Естонії та Литві, які вислали в цілому 10 російських дипломатів
Нагадаємо, голова Агентства внутрішньої безпеки Польщі передав в МЗС країни список із 45 осіб, які працюють у посольстві Росії в Варшаві.
Як повідомлялося, 18 березня інша країна Євросоюзу, Болгарія, оголосила персонами нон грата десять російських дипломатів.
Перед тим росіян з дипломатичними паспортами вигнала зі своєї території і Словаччина. Крім того, дипломатам з Росії заборонили вхід до Європарламенту.