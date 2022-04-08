  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Росія висилає 45 співробітників польської дипмісії

    Росія висилає 45 співробітників польської дипмісії
    фото: novapolshcha

    Росія висилає співробітників посольства Польщі у відповідь на висилку Варшавою російських дипломатів

    Росія висилає 45 співробітників посольств і консульств Польщі. Про це повідомляє Sky News.

    Співробітники польської дипмісії були оголошені персонами нон грата у відповідь на висилку Варшавою російських дипломатів з Польщі.

    У березні Міністерство закордонних справ Польщі заявило, що 45 російським дипломатам було наказано покинути країну після того, як їх запідозрили в роботі на російську розвідку – звинувачення, які Росія назвала «необґрунтованими».

    Рішення Польщі про висилку дипломатів послідувало за аналогічними рішеннями в трьох балтійських країнах - Латвії, Естонії та Литві, які вислали в цілому 10 російських дипломатів

    Нагадаємо, голова Агентства внутрішньої безпеки Польщі передав в МЗС країни список із 45 осіб, які працюють у посольстві Росії в Варшаві.

    Як повідомлялося, 18 березня інша країна Євросоюзу, Болгарія, оголосила персонами нон грата десять російських дипломатів.

    Перед тим росіян з дипломатичними паспортами вигнала зі своєї території і Словаччина. Крім того, дипломатам з Росії заборонили вхід до Європарламенту.

    Теги: росія окупанти Польща дипломатія війна посольство Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Росія висилає 45 співробітників польської дипмісії