Росія влаштувала провокацію за участю молдовських дітей

Відвідування окупованого Криму є незаконним і матиме наслідки

11 молдовських підлітків поїхали в табір до окупованого Криму. Таку поїздку їм організувало «Россотрудничество», повідомляє «Русский дом в Кишиневе».

«Наступні 3 тижні на них чекають море, сонце, зустрічі з однолітками з усього світу та насичена освітня програма, а найголовніше – довгоочікуваний фінал конкурсу, головний приз у якому – грант на безкоштовне навчання в одному з провідних російських вузів», – перераховують росіяни «плюси» такої поїздки молдовських дітей до окупованого Криму.

Зазначимо, що відвідування окупованого Криму є незаконним і матиме наслідки, такі як заборона на в’їзд до України. Таким чином, Росія провокує Україну на такий крок, щоб потім звинуватити в дитячій дискримінації.

«Россотрудничество» навіть опублікувало фото із посадковими талонами на рейс до Єревана, на яких видно імена дітей, що летять до окупованого Криму.

Також нагадаємо, що наразі Збройні сили України розпочали контрнаступ на Півдні. Повідомлялося, що результати контрнаступу українських сил на Херсонщині можна очікувати з серпня.