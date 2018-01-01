Росіян лякають спалахом кору в Україні
- Сьогодні, 09:02
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Російська влада посилила санітарний контроль в пунктах пропуску на кордоні з Україною
«Роспотребнадзор» попередив громадян РФ про спалах кору в Україні. Про це повідомляється на сайті відомства.
«За 11 місяців минулого року виявили більше трьох тисяч випадків зараження. Найбільш неблагополучна ситуація склалася в Івано-Франківській і Закарпатській областях, а в Одеській області п'ятеро людей загинули від кору, серед них - троє дітей», - повідомляють у РФ.
Російська влада посилила санітарний контроль в пунктах пропуску на кордоні з Україною.
Також російське відомство повідомило, що за січень-жовтень минулого року в країнах Європи захворюваність в три рази перевищила рівень 2016 року. «Роспотребнадзор» стверджує, що складна обстановка склалася в Італії, Румунії та Німеччини.
Раніше у відомстві також розповіли про ситуацію з кором в Росії. Так, захворюваність за підсумками 10 місяців 2017 року зросла більш ніж в чотири рази у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Всього зареєстровано 367 випадків зараження. Лідирують за кількістю хворих Дагестан, Чечня, Московська область і Москва.
Однак глава «Роспотребнадзора» Анна Попова ще восени заявила, що Європа значно відстає від Росії за показниками боротьби з кором, де кількість хворих «вимірюється тисячами і навіть десятками тисяч».
Як повідомляв «Главком», в Одесі дітей без щеплення від кору не пустять в школи і дитсадки.
Через кір в Івано-Франківську школярам продовжили канікули
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Джерело: РИА Новости