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    В Одесі дітей без щеплення від кору не пустять в школи і дитсадки

    На даний час школярі перебувають на зимових канікулах
    Діти, які не щеплені від кору, не зможуть відвідувати школи і дитячі садки в Одесі. Така заборона – рішення Комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій виконкому Одеської міськради, передає прес-служба. Зазначається, що епідемічна ситуація щодо захворюваності на кір в Одесі залишається складною, тому було
    • Сьогодні, 04:31
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    Станом на 27 грудня 2017 року в Одесі зареєстровано 12 спалахів кору
    Станом на 27 грудня 2017 року в Одесі зареєстровано 12 спалахів кору

    На даний час школярі перебувають на зимових канікулах

    Діти, які не щеплені від кору, не зможуть відвідувати школи і дитячі садки в Одесі.

    Така заборона – рішення Комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій виконкому Одеської міськради, передає прес-служба.

    Зазначається, що епідемічна ситуація щодо захворюваності на кір в Одесі залишається складною, тому було прийнято рішення створити при департаменті охорони здоров'я Одеської міськради оперативний штаб з реагування на ситуацію з поширенням кору та інших інфекційних захворювань.

    В прес-службі Одеської міськради наголошують, що станом на 27 грудня 2017 року, в Одесі зареєстровано 12 спалахів кору, в тому числі, дві - в організованих дитячих колективах. Хворі діти, що знаходилися в організованих колективах, не були щеплені від кору.

    Таким чином міська влада намагається уникнути епідемії в організованих дитячих колективах.

    На даний час школярі перебувають на зимових канікулах.

    Тому міськрада рекомендує батькам не щеплених від кору дітей використати цей час для проведення імунізації.

    здоров'я міськрада діти Одеса школи
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