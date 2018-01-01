В Одесі дітей без щеплення від кору не пустять в школи і дитсадки

На даний час школярі перебувають на зимових канікулах

Діти, які не щеплені від кору, не зможуть відвідувати школи і дитячі садки в Одесі. Така заборона – рішення Комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій виконкому Одеської міськради, передає прес-служба. Зазначається, що епідемічна ситуація щодо захворюваності на кір в Одесі залишається складною, тому було



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Станом на 27 грудня 2017 року в Одесі зареєстровано 12 спалахів кору

На даний час школярі перебувають на зимових канікулах

Діти, які не щеплені від кору, не зможуть відвідувати школи і дитячі садки в Одесі.

Така заборона – рішення Комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій виконкому Одеської міськради, передає прес-служба.

Зазначається, що епідемічна ситуація щодо захворюваності на кір в Одесі залишається складною, тому було прийнято рішення створити при департаменті охорони здоров'я Одеської міськради оперативний штаб з реагування на ситуацію з поширенням кору та інших інфекційних захворювань.

В прес-службі Одеської міськради наголошують, що станом на 27 грудня 2017 року, в Одесі зареєстровано 12 спалахів кору, в тому числі, дві - в організованих дитячих колективах. Хворі діти, що знаходилися в організованих колективах, не були щеплені від кору.

Таким чином міська влада намагається уникнути епідемії в організованих дитячих колективах.

На даний час школярі перебувають на зимових канікулах.

Тому міськрада рекомендує батькам не щеплених від кору дітей використати цей час для проведення імунізації.