В Одесі дітей без щеплення від кору не пустять в школи і дитсадки
- Сьогодні, 04:31
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На даний час школярі перебувають на зимових канікулах
Діти, які не щеплені від кору, не зможуть відвідувати школи і дитячі садки в Одесі.
Така заборона – рішення Комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій виконкому Одеської міськради, передає прес-служба.
Зазначається, що епідемічна ситуація щодо захворюваності на кір в Одесі залишається складною, тому було прийнято рішення створити при департаменті охорони здоров'я Одеської міськради оперативний штаб з реагування на ситуацію з поширенням кору та інших інфекційних захворювань.
В прес-службі Одеської міськради наголошують, що станом на 27 грудня 2017 року, в Одесі зареєстровано 12 спалахів кору, в тому числі, дві - в організованих дитячих колективах. Хворі діти, що знаходилися в організованих колективах, не були щеплені від кору.
Таким чином міська влада намагається уникнути епідемії в організованих дитячих колективах.
На даний час школярі перебувають на зимових канікулах.
Тому міськрада рекомендує батькам не щеплених від кору дітей використати цей час для проведення імунізації.