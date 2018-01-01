Через кір в Івано-Франківську школярам продовжили канікули

Канікули продовжили до 21 січня

В Івано-Франківську через спалах кору вирішили продовжити канікули у школах. Про це йдеться на сайті міста. «Для того, щоб обмежити поширення хвороби, рекомендується продовжити канікули у школах міста. Вимушені канікули триватимуть до 21 січня включно. Виняток - ЗОШ №6 (Опришивці), де зареєстровано найбільшу кількість хворих -



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Канікули продовжили до 21 січня

В Івано-Франківську через спалах кору вирішили продовжити канікули у школах. Про це йдеться на сайті міста.

«Для того, щоб обмежити поширення хвороби, рекомендується продовжити канікули у школах міста. Вимушені канікули триватимуть до 21 січня включно. Виняток - ЗОШ №6 (Опришивці), де зареєстровано найбільшу кількість хворих - там канікули продовжать на 2 тижні», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, восени 2017 року зафіксували спалах кору. За даними МОЗ, у країні вже в 70 разів більше хворих на кір порівняно з минулим роком – понад 2000 осіб. Показання найбільш частих захворювань фіксують в Івано-Франківській, Одеській та Тернопільській областях. При цьому більше половини хворих – діти від одного року до восьми.

Лікарі підкреслюють, що єдиний надійний спосіб захиститися від кору (як для дітей, так і для дорослих) – вакцинація. Вона не захищає від вірусу на 100%, проте значно знижує можливість зараження і пом'якшує перебіг хвороби.

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