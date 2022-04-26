Росіяни склепали недолугий фейк про «збитий» Bayraktar (фотофакт)

Рашисти, заявивши про збиття українського безпілотника Bayraktar, показали замість його уламків шматок каністри від моторної оливи

Російські медіапропагандисти заявили про збиття на території Курської області безпілотника ЗСУ

Бойовий дрон Bayraktar, який використовується Збройними силами України, збили нібито у понеділок, 25 квітня, вранці. Про це повідомила російська регіональна телекомпанія «Курськ».

Залишки безпілотника нібито знайшли дві жительки села Боровське, які о шостій ранку вирішили прогулятися на поле.

Російські ЗМІ оприлюднили фото з місця знайдення уламків Bayraktar. Ці світлини викликали сумнів у правдоподібності цієї історії.

Так, Telegram-канал Moscow calling звернув увагу, що на місці імовірного падіння українського безпілотника не були знайдені ключові деталі – зокрема, двигун, електронні блоки та оптика. Зате на фото можна чітко помітити герб України та напис Bayraktar TB2.

«Який дивовижний збіг, не знаходите?», – іронічно прокоментували «знахідку» автори каналу.

Пізніше Telegram-канал Moscow calling продемонстрував ще один доказ фейковості новини про «збитий» безпілотник. На одному із оприлюднених фото, де нібито можна побачити уламки дрона, насправді можна побачити шматок від каністри для зберігання моторної оливи.

«Схоже, замість «Байрактара ТБ-2» наше доблесне ППО збило над Курськом українську літаючу каністру дизельного масла», – висміяли інформацію про «збиття» безпілотника ЗСУ автори каналу.

Нагадаємо, російські пропагандисти не уперше розповсюджують фейки про українські бойові безпілотники. Так, на початку квітня рашисти заявили, нібито на околиці Донецька БПЛА Збройних сил України скинув саморобний вибуховий пристрій на село Олександрівське, внаслідок чого загинула дитина.

Україна тоді спростувала цю вигадку, заявивши, що Олександрівське перебуває у глибокому тилу окупантів, тож жоден дрон ЗСУ туди не міг долетіти.