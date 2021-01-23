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    Під час акцій протесту в Москві затримано дружину Олексія Навального

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    <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><span lang="uk-UA">Влада звинуват</span><span lang="uk-UA">чує учаснків акції</span><span lang="uk-UA"> в тому, що вони блокують рух транспорту і заважають пішоходам </span><span lang="uk-UA"></span></p> - Під час акцій протесту в Москві затримано дружину Олексія Навального

    Влада звинуватчує учаснків акції в тому, що вони блокують рух транспорту і заважають пішоходам

    Фото instagram.com

    На мітингах російської опозиції вже затримано 860 чоловік

    Російські поліцейські під час сьогоднішніх акцій протесту опозиції затримали в Москві дружину голови «Фонду боротьби з корупцією» Олексія Навального Юлію. Про це вона повідомила в Instagram.

    «Вибачте за погану якість. Дуже погане освітлення в автозаку», – також написала вона.

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    A post shared by @yulia_navalnaya

    Напередодні Юлія Навальна повідомила, що в суботу вийде на центральну вулицю Москви, щоб взяти участь у несанкціонованій акції в підтримку свого чоловіка.

    «Я вийду за безстрашну, відважну людину, яку травлять і вбивають, а він, не дивлячись ні на що, ніколи не здається. <...> І я буду за тебе завжди боротися », – заявила вона.

    У містах Росії 23 січня відбуваються протестні акції в підтримку Олексія Навального, заарештованого після повернення в середині місяця в Росію з Німеччини, де він лікувався і відновлювався після отруєння. За даними РБК на 16 годину за московським часом по країні було затримано 860 чоловік.

    У Москві неузгоджена акція на підтримку опозиціонера проходить на Пушкінській площі. За оцінкою поліції, в акції протесту беруть участь 4 тис осіб, за оцінкою агентства Reuters – близько 10 тис.

    Раніше стало відомо про перебої з мобільним звʼязком та доступом до мережі інтернет в районі проведення масових акцій у російській столиці.

    Теги: Росія акція отруєння інтернет протест Олексій Навальний Instagram
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