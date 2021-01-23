Під час акцій протесту в Москві затримано дружину Олексія Навального
Влада звинуватчує учаснків акції в тому, що вони блокують рух транспорту і заважають пішоходам
На мітингах російської опозиції вже затримано 860 чоловік
Російські поліцейські під час сьогоднішніх акцій протесту опозиції затримали в Москві дружину голови «Фонду боротьби з корупцією» Олексія Навального Юлію. Про це вона повідомила в Instagram.
«Вибачте за погану якість. Дуже погане освітлення в автозаку», – також написала вона.
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Напередодні Юлія Навальна повідомила, що в суботу вийде на центральну вулицю Москви, щоб взяти участь у несанкціонованій акції в підтримку свого чоловіка.
«Я вийду за безстрашну, відважну людину, яку травлять і вбивають, а він, не дивлячись ні на що, ніколи не здається. <...> І я буду за тебе завжди боротися », – заявила вона.
У містах Росії 23 січня відбуваються протестні акції в підтримку Олексія Навального, заарештованого після повернення в середині місяця в Росію з Німеччини, де він лікувався і відновлювався після отруєння. За даними РБК на 16 годину за московським часом по країні було затримано 860 чоловік.
У Москві неузгоджена акція на підтримку опозиціонера проходить на Пушкінській площі. За оцінкою поліції, в акції протесту беруть участь 4 тис осіб, за оцінкою агентства Reuters – близько 10 тис.
Раніше стало відомо про перебої з мобільним звʼязком та доступом до мережі інтернет в районі проведення масових акцій у російській столиці.