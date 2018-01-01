Російських політиків зобов'язали звітувати про кожну хвилину робочого дня

Відтепер щодня політики з «Єдиної Росії» будуть звітувати про час виконання роботи, вид діяльності і її результат

Нове керівництво російської політичної партії «Єдина Росія» вирішило ввести пильний контроль за співробітниками. Єдиноросів зобов'язали практично щохвилини звітувати про всі їхні дії, включаючи обід, технічну перерву і переговори. Також керівництво стало відстежувати запізнення працівників і наявність у них партійного квитка. Про це



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Відтепер щодня політики з «Єдиної Росії» будуть звітувати про час виконання роботи, вид діяльності і її результат

Нове керівництво російської політичної партії «Єдина Росія» вирішило ввести пильний контроль за співробітниками. Єдиноросів зобов'язали практично щохвилини звітувати про всі їхні дії, включаючи обід, технічну перерву і переговори. Також керівництво стало відстежувати запізнення працівників і наявність у них партійного квитка. Про це повідомляє видання «Дождь».

Керівництво «Єдиної Росії» ввело нову вимогу для співробітників апарату партії — обов'язкове заповнення так званого хронометражу, розповіли Дощу два співрозмовника в партії. Його введення викликало невдоволення в партійній номенклатурі, але в підсумку після декількох нарад новий голова центрального виконкому Олександр Борисов зобов'язав усіх підлеглих партійців заповнювати форму. Вона вже розіслана всім співробітникам, вони повинні регулярно здавати її керівництву.

Мета документа — дати можливість начальству відстежувати роботу співробітників практично в щохвилинну режимі. Форма розраховна на кожен день, вона складається з трьох граф — час виконання роботи, вид діяльності і результат.

Нижче у формі є пояснення, що вносити туди потрібно час і опис виконання будь-якої діяльності, в тому числі телефонні переговори, робочі зустрічі, наради і консультації. Причому окремо обмовляється, що в папері треба вказати, з ким і з яких питань проходили ці наради і зустрічі. Звітувати треба і про час, який йде на підготовку робочих документів і їх аналіз. У поясненні підкреслюється, що потрібно зазначати вигляд і реквізити підготовлених документів. У тому випадку, якщо співробітник займається вивченням законодавства Російської Федерації, це також треба вказати, випливає з тексту.

Також звітувати необхідно про будь-яку відсутність на робочому місці. Це стосується і поїздок в іншу організацію, технічних перерв і навіть обідньої перерви. Ці пункти викликали найбільше здивування, при бажанні з них можна зробити висновок про необхідність вказувати час, який пішов на відвідування туалету, іронізує «єдинорос», який розповів «Дощу» про документ.