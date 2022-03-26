  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Російський експрезидент розповів, за яких умов буде використано ядерну зброю

    Експрезидент та експрем&rsquo;єр РФ Дмитро Медведєв&nbsp; &nbsp; - Російський експрезидент розповів, за яких умов буде використано ядерну зброю

    Експрезидент та експрем’єр РФ Дмитро Медведєв   

    Фото з відкритих джерел

    Дмитро Медведєв застерігає від «агресії проти Росії»

    Колишній президент РФ і нинішній заступник Голови Ради Безпеки Російської Федерації Дмитро Мєдвєдєв перерахував у яких випадках Росія зможе застосувати ядерну зброю. Як повідомляє «Українська правда» з посиланням на російські пропагандистські видання, таких сценаріїв може бути чотири.

    За словами Медведєва, Росія може застосувати ядерну зброю, коли по її території буде завдано удару з використанням засобів ядерного ураження. А також у разі будь-якого іншого застосування ядерної зброї проти Росії чи її союзників.

    Третій випадок – якщо буде зазіхання на критичну інфраструктуру, внаслідок якого російські сили ядерного стримування будуть паралізовані.

    І четвертий – у випадку акту агресії проти Росії чи її союзників, у результаті якого під загрозою було би існування країни.

    Раніше Дмитро Медведєв заявив, що до планів «військової спецоперації» в Україні має відношення персонально нинішній хазяїн Кремля Володимир Путін. Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк написав в Twitter, що такі заяви Медведєва є спробою російської еліти дистанціюватися від дій Путіна, розуміючи юридичні наслідки агресії.

    Раніше Дмитро Медведєв погрожував розпочати військову операцію проти Франції у відповідь не введені цією країною економічні санкції.

    Читайте також: 12 смертних гріхів українців. Версія Путіна

    Теги: росія окупанти санкції війна Дмитро Медведєв путін ядерна зброя Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Російський експрезидент розповів, за яких умов буде використано ядерну зброю