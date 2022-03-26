Російський експрезидент розповів, за яких умов буде використано ядерну зброю

Дмитро Медведєв застерігає від «агресії проти Росії»

Колишній президент РФ і нинішній заступник Голови Ради Безпеки Російської Федерації Дмитро Мєдвєдєв перерахував у яких випадках Росія зможе застосувати ядерну зброю. Як повідомляє «Українська правда» з посиланням на російські пропагандистські видання, таких сценаріїв може бути чотири.

За словами Медведєва, Росія може застосувати ядерну зброю, коли по її території буде завдано удару з використанням засобів ядерного ураження. А також у разі будь-якого іншого застосування ядерної зброї проти Росії чи її союзників.

Третій випадок – якщо буде зазіхання на критичну інфраструктуру, внаслідок якого російські сили ядерного стримування будуть паралізовані.

І четвертий – у випадку акту агресії проти Росії чи її союзників, у результаті якого під загрозою було би існування країни.

Раніше Дмитро Медведєв заявив, що до планів «військової спецоперації» в Україні має відношення персонально нинішній хазяїн Кремля Володимир Путін. Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк написав в Twitter, що такі заяви Медведєва є спробою російської еліти дистанціюватися від дій Путіна, розуміючи юридичні наслідки агресії.

Раніше Дмитро Медведєв погрожував розпочати військову операцію проти Франції у відповідь не введені цією країною економічні санкції.