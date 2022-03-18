Путін прочитав цитату з Біблії для своїх солдатів, які тисячами гинуть в Україні

В Україні триває 23-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією

Президент країни-агресорки Володимир Путін виголосив палку промову про своїх солдатів і черговий раз підтримав вторгнення на територію України. Сталось це на московському стадіоні «Лужники», куди зігнали тисячі росіян, аби відсвяткувати восьму річницю окупації українського півострова Крим.

Виступаючи перед трибунами, Путін наголосив на героїзмі російських військових під час нової «спецоперації» в Україні. Нагадаємо, насправді в Україні 23-й день йде повномасштабна війна. «Ми бачимо, як героїчно діють і воюють наші хлопці у ході воєнної «операції» – пліч-о-пліч підтримують один одного. А якщо потрібно, то, як рідного брата, прикривають своїм тілом від кулі на полі бою. Такого єднання у нас не було давно», – сказав диктатор.

Крім цього, Путін, виправдовуючи численні смерті свого війська в Україні, зацитував Біблію: «Немає більшої любові, якби хтось поклав власну душу своїх друзів».

Скріншот з відео

Під час виступу Путіна на стадіоні «Лужники» майоріли плакати з новітньою симовлікою фашистської Росії: «Zа Россию», «Zа мир без нацизма», «Россия, Донбасс, Крым».

Як повідомляв «Главком», втрати російських військ з початку повномасштабного вторгнення в Україну склали понад 14 тис. військовослужбовців, а також 450 танків і більше 100 вертольотів. На жодному з напрямків наступу російська армія не досягла стратегічного поступу.