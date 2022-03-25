Медведєв визнав, що Путін особисто готував план війни в Україні

Дмитро Медведєв у інтервю кремлівським пропагандистам тричі заявив, що Володимир Путін має безпосереднє відношення до плану нападу на Україну

Російсько-українська війна триває за планом, вигаданим Путіним, і триватиме до остаточного виконання поставлених завдань

Третій президент Росії Дмитро Медведєв заявив, що до планів «військової спецоперації» в Україні має відношення персонально нинішній хазяїн Кремля Володимир Путін. Про це Медведєв розповів у інтерв’ю РІА «Новості».

«Хід операції, плани її проведення визначаються Верховним головнокомандувачем. За Конституцією ним є президент», – пояснив Медведєв.

Згодом заступника секретаря Ради безпеки Росії конкретизував: «Цей план (проведення війни – ред.) підготовлений та затверджений Верховним головнокомандувачем».

Сам Медведєв відмовився надавати якісь оцінки цьому плану, заявивши, що «військова спецоперація» на території України йому відповідає, а завершиться вона, очевидно, тоді, коли будуть виконані ті завдання, які були поставлені президентом країни.

Завданнями війни Медведєв назвав демілітаризацію та денацифікації України. До цього моменту, зазначив заступник секретаря Радбезу, «операція має тривати так, як це було задумано президентом країни, як це було вирішено».

В Офісі президента України уже прокоментували цей епізод із інтерв’ю Дмитра Медведєва, де той тричі протягом двох хвилин наголосив на персональній відповідальності президента Росії Володимира Путіна за російсько-українську війну.

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк написав в Twitter, що такі заяви Медведєва є важливим симптомом. «Панівна еліта намагається дистанціюватися, розуміючи юридичні наслідки», – упевнений Подоляк.

.@MedvedevRussia публічно зафіксував, що рішення про проведення важкої спецоперації (війни) проти , яка передбачає атаки на мирні міста, ухвалював одноосібно президент . Важливий симптом – панівна еліта намагається дистанціюватися, розуміючи юридичні наслідки. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 25, 2022

Нагадаємо, у цьому ж інтерв’ю Медведєв заявив, що Росія може повернути до активного вжитку смертну кару, скасувавши накладений раніше мораторій. Причиною такого кроку третій президент Росії назвав виключення Росії зі складу Ради Європи, тож «міжнародні підстави» продовжувати мораторій на смертну кару відпали.