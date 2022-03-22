Пособник Путіна Медвєдєв зізнався, що йому стає страшно
Експрезидент Росії просить силовиків ретельно перевірять біженців з України, аби не пустити в Росію радикалів
Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медвєдєв не виключає зростання кількості радикальних елементів, які приїжджають у країну і закликав забезпечити ретельну перевірку всіх, хто перетинає кордон.
«Може дійсно зрости кількість радикальних елементів, які приїжджають до нашої країни як з території України, так і з території інших суміжних держав. Безумовно, важливо забезпечити ретельну перевірку всіх осіб, які перебувають у Росію», – наводить РІА Новини висловлювання Медведєва 22 березня під час наради, присвяченої тенденціям розвитку криміногенної обстановки.
Заступник голови Ради безпеки зазначив, що для недопущення зростання злочинності в непростих умовах необхідна максимальна координація роботи правоохоронних органів, міністерств і відомств.
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