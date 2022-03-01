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    «Слідкуйте за словами»: експрезидент РФ Медведєв погрожує Франції війною

    Мєдвєдєв:&nbsp;&laquo;Не забувайте, що економічні війни в історії людства часто переростали в справжні&raquo; - «Слідкуйте за словами»: експрезидент РФ Медведєв погрожує Франції війною
    Мєдвєдєв: «Не забувайте, що економічні війни в історії людства часто переростали в справжні»

    Російські агресори збираються відповісти на європейські санкції війною?

    Колишній президент РФ і нинішній заступник Голови Ради Безпеки Російської Федерації Дмитро Мєдвєдєв погрожує війною Франції.

    Так, він написав у Twitter: «Там якийсь французький міністр сьогодні сказав, що вони оголосили нам економічну війну. Слідкуйте за своїми словами, панове! І не забувайте, що економічні війни в історії людства часто переростали в справжні».

    Як відомо, європейські союзники підтримали Україну в обороні від окупаційних військ Російської Федерації. Вони наклали на РФ безліч санкцій, які знищують добробут країни. Наприклад, нещодавно стало відомо, що компанія «Північного потоку-2» має намір оголосити про банкрутство через введені обмеження.

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    Дипломати десятка країн на знак протесту агресії Росії покинули залу Радбезу ООН з прав людини у Женеві перед виступом глави МЗС РФ Сергія Лаврова.

    Нагадаємо, після оголошення президентом РФ Володимиром Путіним військової операції в Україні, розпочався масований обстріл об’єктів військової інфраструктури у різних містах.

    Вже відомо, що Росія вторглася в Україну з території Білорусі. Прикордонники повідомляють, що російські війська атакували Україну у п'ятьох областях і з окупованого Криму.

    Станом на 12 годину від рук окупанта загинуло понад 40 військових ЗСУ.

    Теги: Росія санкції війна Франція Україна
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    «Слідкуйте за словами»: експрезидент РФ Медведєв погрожує Франції війною