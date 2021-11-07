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    Російський суд ухвалив рішення за позовом громадянки, яка вимагала відновити СРСР

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    Російський суд не відновить СРСР - Російський суд ухвалив рішення за позовом громадянки, яка вимагала відновити СРСР
    Російський суд не відновить СРСР
    фото з відкритих джерел

    Позивачка вимагала, аби діючий парламент відновив Радянський союз

    Московський міський суд відхилив позов жінки, яка попросила відновити СРСР. Про це повідомляється у Telegram-каналі Mash.

    За їхніми даними, позивачка вважає, що Михайло Горбачов і діючий парламент Росії повинні відновити законодавство Радянського Союзу, органи Державного самоврядування, після чого провести вибори президента СРСР.

    Знаковим є те, що про рішення суду стало відомо саме у річницю Жовтневої революції 1917 року, яка поклала початок заснуванню Радянського союзу.

    Раніше перший президент Радянського союзу Михайло Горбачов розповів, що фатальними факторами, що зруйнували перебудову в СРСР, стали Біловезькі угоди і путч, зроблений Державним комітетом з надзвичайного стану.

    На його думку, зрив перебудови змінив умови, в яких проходили подальші перетворення.

    Декомунізація в Україні відбувається на межі конфлікту інтересів: молодь зацікавлена щось змінити, а старше покоління дорожить радянськими традиціями. Про це розповів політичний психолог Валентин Кім у матеріалі «Главкому»«Колективна шизофренія? 10 прикладів, як українці суперечать самі собі».

    Психолог уточнює, що тим людям, які народилися і виросли за часів Незалежності, взагалі важко вже зрозуміти, що таке комунізація – відтак для них питання декомунізації не є актуальним.

    Нагадаємо, у Львові демонтували радянську зірку з військового меморіалу.

    До слова, президент Зеленський заявив, що питання перейменування вулиць має йти еволюційним шляхом, а вирішувати як назвати ту чи іншу вулицю має місцева громада.

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    Теги: Росія суд декомунізація Михайло Горбачов СРСР
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    Російський суд ухвалив рішення за позовом громадянки, яка вимагала відновити СРСР