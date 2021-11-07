Російський суд ухвалив рішення за позовом громадянки, яка вимагала відновити СРСР

Позивачка вимагала, аби діючий парламент відновив Радянський союз

Московський міський суд відхилив позов жінки, яка попросила відновити СРСР. Про це повідомляється у Telegram-каналі Mash.

За їхніми даними, позивачка вважає, що Михайло Горбачов і діючий парламент Росії повинні відновити законодавство Радянського Союзу, органи Державного самоврядування, після чого провести вибори президента СРСР.

Знаковим є те, що про рішення суду стало відомо саме у річницю Жовтневої революції 1917 року, яка поклала початок заснуванню Радянського союзу.

Раніше перший президент Радянського союзу Михайло Горбачов розповів, що фатальними факторами, що зруйнували перебудову в СРСР, стали Біловезькі угоди і путч, зроблений Державним комітетом з надзвичайного стану.

На його думку, зрив перебудови змінив умови, в яких проходили подальші перетворення.

Декомунізація в Україні відбувається на межі конфлікту інтересів: молодь зацікавлена щось змінити, а старше покоління дорожить радянськими традиціями. Про це розповів політичний психолог Валентин Кім у матеріалі «Главкому»«Колективна шизофренія? 10 прикладів, як українці суперечать самі собі».

Психолог уточнює, що тим людям, які народилися і виросли за часів Незалежності, взагалі важко вже зрозуміти, що таке комунізація – відтак для них питання декомунізації не є актуальним.

Нагадаємо, у Львові демонтували радянську зірку з військового меморіалу.

До слова, президент Зеленський заявив, що питання перейменування вулиць має йти еволюційним шляхом, а вирішувати як назвати ту чи іншу вулицю має місцева громада.