Група українських туристів три тижні не може виїхати з Туреччини: що відомо

Через слідство туристи з України не мають змоги повернутися додому

Туристи не можуть повернутися додому через справу про самогубство під час походу

Українські туристи, які в середині жовтня прилетіли до Анталії та вирушили в похід Лікійською стежкою, досі залишаються у Туреччині через розслідування, яке ведуть через загибель одного з учасників групи. Українське консульство звернулося до турецької сторони для проведення швидкого розслідування цієї справи, а також надає консультації українцям. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, пише УНН.

«Консульство України в Анталії займається справою українських туристів, які здійснювали піший похід в Туреччині. Як відомо, під час подорожі загинув один український громадянин. Консули взаємодіють із турецькими правоохоронцями, які ведуть розслідування. Вони також підтримують регулярний зв‘язок із родичами загиблого та туристами», – повідомив Ніколенко.

За його словами, турецьке слідство розглядає версію самогубства.

«Водночас, до завершення усіх слідчих дій, зокрема експертизи предмета, яким було нанесено поранення, суд тимчасово заборонив супутникам українця залишати територію Туреччини. Українське консульство звернулося до турецької сторони задля проведення швидкого і неупередженого розслідування цієї справи, а також надає консультації нашим громадянам в контексті подальших кроків», – розповів Ніколенко.

Група українських туристів із Рівного, Києва та Запоріжжя полетіла до Туреччини 15 жовтня. Там вони вирушили в похід Лікійською стежкою – маршрутом для пішохідного туризму на півдні Туреччини. Та, за словами учасників групи, 17 жовтня один із членів групи скоїв самогубство.

У коментарі «Суспільному» одна із учасниць групи Ірина Громико розповіла, що свідком самогубства став невідомий російськомовний відпочивальник, який розповів, що загиблий «встромив собі ножа». Але правоохоронці, за словами жінки, не взяли у нього ні показань, ні контактів.

Наразі тіло чоловіка передали в Україну, його поховали 22 жовтня. Однак група українських туристів не може виїхати додому через слідчі дії. Ірина Громико розповіла, що вони проходять у справі як підозрювані.

За її словами, з дня трагедії минуло вже три тижні, але коли будуть відомі результати розслідування – невідомо. Спершу йшлося про тиждень очікувань, потім про два, але наразі терміни невизначені.

Туристи змушені шукати дешеве житло й економити гроші, що вже закінчуються.

«Кожного вдома чекають родина, діти, робота, яку я, наприклад, імовірно втрачу, якщо не повернуся протягом найближчого тижня», – зазначила українка.

Раніше біля Аланії в Туреччині автомобіль на пішохідному переході збив українців.

«62-річного Ігоря Пашинського і 55-річну Світлану Люлько збила машина на пішохідному переході, коли вони пізно ввечері поверталися з магазину до готелю», – сказано в повідомленні.

Чоловік від отриманих травм помер на місці, а жінку, яка постраждала, госпіталізували, вона в реанімації.

Також в одному з єгипетських готелів зафіксовано отруєння 11 громадян України. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

«За уточненою інформацією, 11 українських туристів отримали харчове отруєння в одному з готелів Єгипту. Консул підтримує з громадянами зв’язок. Медична допомога надавалася силами готельного лікаря», – сказав він.