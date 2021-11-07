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    Чи продовжить роботу нормандський формат: заява представника Зеленського

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    Країни довгий час не можуть дійти згоди щодо питань обговорення та до учасників переговорів - Чи продовжить роботу нормандський формат: заява представника Зеленського
    Країни довгий час не можуть дійти згоди щодо питань обговорення та до учасників переговорів
    фото з відкритих джерел

    Никифоров зазначив, що сторони не можуть домовитися щодо наступного саміту в нормандському форматі ні на найвищому рівні, ні на рівні міністрів

    Подальша робота нормандського формату за участі України, Франції, Німеччини та Росії – під питанням. Зустрічі у форматі не проводились уже рік. Про це заявив прессекретар президента України Сергій Никифоров в ефірі телеканалу «Дом».

    «Сам нормандський формат, його продовження – під великим питанням. Ніяк не можуть домовитися щодо наступного саміту в нормандському форматі на найвищому рівні, навіть міністри поки що не зустрічаються», – заявив він.

    За його словами, і політична частина, політичний порядок нормандського формату під великим питанням, у тому числі і екологія.

    «Наразі відповіді немає, хоча це дуже правильна тема для обговорення на високих рівнях у нормандському форматі», – пояснив Никифоров.

    Нагадаємо, зустріч лідерів країн «Нормандської четвірки» могла б відбутися за умов, якби Росія визнала себе стороною конфлікту. Інакше усі розмови про це нагадують «танці шаманів навколо багаття», заявив у розмові з «Главкомом» член ТКГ від України, виходець з Донецьку Сергій Гармаш.

    Президент України Володимир Зеленський розраховує на найскорішу зустріч із лідерами «нормандської четвірки». За його словами, це єдиний спосіб завершити війну на сході України.

    Раніше відбулася розмова Зеленського з Макроном і Меркель з приводу нормандського формату

    Як раніше повідомлялося, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявляв, що Україна не допустить участь представників терористичних фейкових «Л/ДНР» до перемовин політичних радників лідерів «нормандського формату».

    До слова, президент Володимир Зеленський розглядає «Нормандський формат» як один із майданчиків для порушення питання щодо загроз від проєкту «Північний потік – 2».

    Читайте також: «Нормандська зустріч». Хто тут союзник, а хто – ворог?


    Теги: Нормандський формат Росія міністр Володимир Зеленський Україна Сергій Никифоров прессекретар
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    Чи продовжить роботу нормандський формат: заява представника Зеленського