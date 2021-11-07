Вибори у Харкові: суд відмовив ОПОРІ у перерахунку голосів

ОПОРА не згодна з рішенням суду та вимагатиме перерахувати голоси

Організація запевнила, що оскаржуватиме рішення суду в апеляції

Харківський окружний адміністративний суд відмовив ОПОРІ у задоволенні позовних вимог щодо перерахування голосів на дільницях Новобаварського та Основ'янського районів, де виявлено розбіжності. Про це повідомила ОПОРА в Харківській області.

«Харківський окружний адміністративний суд відмовив координатору нашої мережі Миколі Зінченку у позовах щодо перерахування голосів на дев’яти дільницях Новобаварського та однієї – Основ'янського району, де виявлено розбіжності на користь Ігора Терехова», – зазначили у офісі.

У ОПОРІ додали, що суд, який розглядав позови від учора, відмовив позивачу за формальними признаками, посилаючись на те, що дані, які є в наявності у суду, не відрізняються, і запевнили, що оскаржуватимуть рішення суду в апеляції.

Нагадаємо, до судів скеровано 56 справ про результати голосування на виборчих дільницях під час виборів міського голови Харкова.

У ЦВК наголошують, що кожне звернення ТВК, скероване до Нацполіції, судів, має бути розглянуте відповідно до вимог законодавства України, а у разі підтвердження фактів неправомірних дій винні особи повинні бути притягнуті до відповідальності.

У ЦВК також вважають за необхідне розширити можливості Інформаційно-аналітичнї системи «Вибори» до рівня дільничних виборчих комісій.

Всеукраїнська громадянська мережа Опора подала до Харківського міського тервиборчкому скарги на Новобаварський та Основ'янський тервиборчкоми. Організація просить визнати оголошення Ігоря Терехова обраним мером Харкова таким, що не відповідає вимогам законодавства. Про це у Facebook повідомив координатор Опори в Харківській області Микола Зінченко.

Нагадаємо, «Слуга народу» стверджує про перемогу своїх кандидатів на проміжних виборах до Ради.

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