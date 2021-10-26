У Львові демонтували радянську зірку з військового меморіалу

Росія кілька разів направляла ноту протесту Україні

За рішенням виконкому Львівської міської ради на військовому меморіалі «Марсове поле» почали демонтаж радянської зірки ордена «Вітчизняної війни». Проти цього ревно виступали представники країни-окупанта РФ. Про це повідомив громадський діяч, представник руху «Суспільство майбутнього» Антон Петровський у коментарі «Укрінформу».

«Ініціатива з демонтажу цієї радянської зірки була постійною ще з початку Незалежності України. Але вона носила абсолютно не системний характер і відповідно не мала свого логічного продовження. Ми на початку року почали ініціювати демонтаж спочатку в медійному полі, потім у квітні написали звернення до міської ради і нам відповіли з управління охорони історичного середовища про те, що цей об’єкт буде за рішенням виконкому йти під демонтаж. І ось виконком 8 жовтня ухвалив таке рішення, яке сьогодні виконується», – розповів пан Петровський.

Російська Федерація кілька разів зверталася до України, щоб не демонтували зірку на Марсовому полі та навіть звинувачувала владу Львова у знищенні меморіалів Другої світової війни.

Зі слів Антона Петровського, на щастя, в цьому випадку міська рада не брала до уваги кремлівські зауваження та звернення. Це їхня символіка й ознака присутності у Львові. І коли відбувається демонтаж таких речей це фактично є процесом не тільки декомунізації, але і дерусифікації, адже вони себе вважають спадкоємцями Радянського Союзу та привласнюють собі перемогу в Другій світовій війні. Демонтаж таких об’єктів є позбавленням маркерів Москви на нашій території, що для них є дуже болючим.

Металевий орден з написом «Вітчизняна війна», який встановили у 70-х роках минулого століття, планують передати в експозицію львівського музею «Територія Терору».

Нагадаємо, львів’яни відмовили окупантам в ексгумації агента НКВС Кузнєцова.

До слова, Верховна Рада повернула селу Мармузовичі Львівської області назву, яка була в нього до перейменування у рамках декомунізації – Андріївка.