Російський військовий випадково вистрілив з гармати в «Дитячий світ»

З ТРЦ Fjord Plaza у Пскові через потрапляння снаряду евакуювали 300 осіб

Снаряд пробив дах будівлі торгового центру

Військовослужбовець російської армії 24 грудня випадково вистрілив з 30-мм гармати: один зі снарядів влучив у псковський торговий центр Fjord Plaza.

Про це повідомляє РБК.

У командуванні псковського гарнізону пояснили, що інцидент з «випадковим пострілом з гармати» в одній з псковських військових частин стався «при обслуговуванні техніки і озброєння» в парку бойових машин. Там додали, що разом з правоохоронними органами встановлюють обставини події.

«Стався мимовільний постріл з 30-мм гармати», – пояснили військові. Зазначається, що постраждалих внаслідок інциденту немає.

Як уточнює канал «Рен», 24 грудня єфрейтор з необережності зробив постріл з гармати бойової десантної машини БМД-4, в результаті чого снаряд з полігону потрапив в дах одного з торгових центрів.

Telegram-канал Baza додає, що мова йде про ТЦ Fjord Plaza: за його даними, снаряд пробив дах будівлі і опинився на другому поверсі в магазині «Дитячий світ». З торгового центру евакуювали 300 осіб.

До слова, Пентагон заявив, що Росія випробувала протисупутникову ракету.