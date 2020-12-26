Російський військовий випадково вистрілив з гармати в «Дитячий світ»
З ТРЦ Fjord Plaza у Пскові через потрапляння снаряду евакуювали 300 осіб
Снаряд пробив дах будівлі торгового центру
Військовослужбовець російської армії 24 грудня випадково вистрілив з 30-мм гармати: один зі снарядів влучив у псковський торговий центр Fjord Plaza.
Про це повідомляє РБК.
У командуванні псковського гарнізону пояснили, що інцидент з «випадковим пострілом з гармати» в одній з псковських військових частин стався «при обслуговуванні техніки і озброєння» в парку бойових машин. Там додали, що разом з правоохоронними органами встановлюють обставини події.
«Стався мимовільний постріл з 30-мм гармати», – пояснили військові. Зазначається, що постраждалих внаслідок інциденту немає.
Як уточнює канал «Рен», 24 грудня єфрейтор з необережності зробив постріл з гармати бойової десантної машини БМД-4, в результаті чого снаряд з полігону потрапив в дах одного з торгових центрів.
Telegram-канал Baza додає, що мова йде про ТЦ Fjord Plaza: за його даними, снаряд пробив дах будівлі і опинився на другому поверсі в магазині «Дитячий світ». З торгового центру евакуювали 300 осіб.
До слова, Пентагон заявив, що Росія випробувала протисупутникову ракету.