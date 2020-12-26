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    У світі

    Російський військовий випадково вистрілив з гармати в «Дитячий світ»

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    <p>З ТРЦ Fjord Plaza у Пскові через потрапляння снаряду евакуювали 300 осіб</p> - Російський військовий випадково вистрілив з гармати в «Дитячий світ»

    З ТРЦ Fjord Plaza у Пскові через потрапляння снаряду евакуювали 300 осіб

    Снаряд пробив дах будівлі торгового центру

    Військовослужбовець російської армії 24 грудня випадково вистрілив з 30-мм гармати: один зі снарядів влучив у псковський торговий центр Fjord Plaza.

    Про це повідомляє РБК.

    У командуванні псковського гарнізону пояснили, що інцидент з «випадковим пострілом з гармати» в одній з псковських військових частин стався «при обслуговуванні техніки і озброєння» в парку бойових машин. Там додали, що разом з правоохоронними органами встановлюють обставини події.

    «Стався мимовільний постріл з 30-мм гармати», – пояснили військові. Зазначається, що постраждалих внаслідок інциденту немає.

    Як уточнює канал «Рен», 24 грудня єфрейтор з необережності зробив постріл з гармати бойової десантної машини БМД-4, в результаті чого снаряд з полігону потрапив в дах одного з торгових центрів.

    Telegram-канал Baza додає, що мова йде про ТЦ Fjord Plaza: за його даними, снаряд пробив дах будівлі і опинився на другому поверсі в магазині «Дитячий світ». З торгового центру евакуювали 300 осіб.

    До слова, Пентагон заявив, що Росія випробувала протисупутникову ракету.

    Теги: Росія військові навчання військові військова техніка магазин озброєння
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