  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Події в Україні

    Окупанти перекидають військову техніку на північ Криму

    • Розсилка
    <p>Рух техніки зафіксували на трасі Сімферополь-Армянськ</p> - Окупанти перекидають військову техніку на північ Криму

    Рух техніки зафіксували на трасі Сімферополь-Армянськ

    Фото: Крим.Реалії

    У колонні було 25 БТРів, 40 вантажівок та два танковози

    В окупованому Росією Криму 24 грудня була помічена військова колона техніки, яка рухалась на північ півострова.

    Про це повідомляє видання «Крим.Реалії».

    Зазначається, що рух техніки помітили на трасі Сімферополь-Армянськ.

    У колонні було 25 БТРів та 40 вантажівок. На частині з них стояла артилерія. Також за колонною йшли два танковози, які транспортували тягачі.

    До слова, в Україні з'явиться ресурс, який розкаже про всі злочини в окупованому Криму та Донбасі.

    Теги: Крим окупанти вантажівки військові військова техніка Сімферополь
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies