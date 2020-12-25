Окупанти перекидають військову техніку на північ Криму

У колонні було 25 БТРів, 40 вантажівок та два танковози

В окупованому Росією Криму 24 грудня була помічена військова колона техніки, яка рухалась на північ півострова.

Про це повідомляє видання «Крим.Реалії».

Зазначається, що рух техніки помітили на трасі Сімферополь-Армянськ.

У колонні було 25 БТРів та 40 вантажівок. На частині з них стояла артилерія. Також за колонною йшли два танковози, які транспортували тягачі.

До слова, в Україні з'явиться ресурс, який розкаже про всі злочини в окупованому Криму та Донбасі.