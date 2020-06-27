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    У світі

    Російського хакера Буркова засудили в США до 9 років в’язниці

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    Олексій Бурков у залі суду в Ізраїлі, листопад 2019 року - Російського хакера Буркова засудили в США до 9 років в’язниці
    Олексій Бурков у залі суду в Ізраїлі, листопад 2019 року

    Програміст Олексій Бурков був затриманий у 2015 році в аеропорту Тель-Авіва

    Суд у США засудив до 9 років в’язниці росіянина Олексія Буркова за звинуваченням у кіберзлочинах. Звинувачення вимагало засудити його до 15 років позбавлення волі.

    Раніше Бурков визнав провину за двома пунктами – в крадіжці особистих даних власників кредитних карт і відмиванні грошей.

    Ще три пункти звинувачення з Буркова зняли.

    Програміст Олексій Бурков був затриманий у 2015 році в аеропорту Тель-Авіва за запитом Вашингтона.

    У листопаді 2019 року росіянина екстрадували до США, попри протести Росії.

    суд США
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