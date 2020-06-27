Російського хакера Буркова засудили в США до 9 років в’язниці
Олексій Бурков у залі суду в Ізраїлі, листопад 2019 року
Програміст Олексій Бурков був затриманий у 2015 році в аеропорту Тель-АвіваСуд у США засудив до 9 років в’язниці росіянина Олексія Буркова за звинуваченням у кіберзлочинах. Звинувачення вимагало засудити його до 15 років позбавлення волі.
Раніше Бурков визнав провину за двома пунктами – в крадіжці особистих даних власників кредитних карт і відмиванні грошей.
Ще три пункти звинувачення з Буркова зняли.
Програміст Олексій Бурков був затриманий у 2015 році в аеропорту Тель-Авіва за запитом Вашингтона.
У листопаді 2019 року росіянина екстрадували до США, попри протести Росії.