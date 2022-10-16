Розстріл російських військових на полігоні: з’явилися перші фото та деталі

Таджики знищили не простих мобілізованих, а добровольців

З’явилися перші фото та деталі розстрілу російських військових на полігоні в Бєлгородській області. Як повідомляє журналіст Юрій Бутусов, біля села Хохлівка проводилися заняття групи добровольців, які уклали контракт із 138-ю мотострілецькою бригадою ЗС РФ. Вогонь по них відкрили товариші по службі, військовослужбовці цієї бригади, таджики за національністю, одного з них звуть Амізонда Таджиддін. Разом із товаришем вони взяли кулемет і вбили на стрільбищі 11 російських військових, 15 поранили.

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«На жаль, після цього обидва герої загинули під вогнем російського командира. Таджики знищили не простих мобілізованих, а добровольців. Загалом вони перебили і вивели з ладу цілий мотострілковий взвод. Визначне досягнення. Сподіваюся, скоро дізнаємось ім'я другого героя. Вони обидва чітко висловили своє ставлення до агресії РФ проти України», – пише Бутусов.

Нагадаємо, одинадцять людей загинули, ще 15 поранено внаслідок стрілянини, яку відкрили мобілізовані на полігоні в Бєлгородській області.

Зазначається, що оборонне відомство РФ розцінює стрілянину, як теракт.