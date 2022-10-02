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За полігоном у Німеччині, де тренуються українські військові, шпигували дрони – ЗМІ

Надія Клочко
glavcom.ua
За полігоном у Німеччині, де тренуються українські військові, шпигували дрони – ЗМІ
До десяти дроні стежили за полігоном Бундесверу «Вільдфлекен»
фото ілюстраційне

Українські військові навчаються зараз у Німеччині користуватися броньованими машинами Dingo

У Німеччині невідомі, імовірно, намагалися шпигувати за полігоном Бундесверу «Вільдфлекен», де проходять тренування українських військових. Про це повідомило видання Business Insider.

Журналісти стверджують, що невідомі особи намагалися шпигувати за базою за допомогою дронів у ніч з 30 вересня на 1 жовтня. Федеральне міністерство оборони Німеччини вже підтвердило, що такий інцидент справді був. Поліція уже почала розслідування.

Джерела видання розповіли, що загалом біля полігону було близько десятка безпілотників. Стеження, ймовірно, організувала російська сторона, але офіційно про це не говорять.

Безпосередньо зараз на полігоні Бундесверу у Вільдфлеккені українські солдати навчаються користуватися броньованими машинами Dingo.

Нагадаємо, раніше міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що українські військові опанували понад 300 стандартів НАТО

Також наразі тривають навчання українських військових у Великій Британії

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Теги: ЗСУ Німеччина

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