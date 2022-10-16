11 загиблих у військовій частині в Бєлгороді: все, що відомо на ранок

Міністерство оборони РФ розцінює стрілянину, як теракт

Одинадцять людей загинули, ще 15 поранено внаслідок стрілянини, яку відкрили мобілізовані на полігоні в Бєлгородській області. Про це повідомляє «Інтерфакс», з посиланням на Міноборони Росії.

Зазначається, що оборонне відомство РФ розцінює стрілянину, як теракт.

«15 жовтня на полігоні Західного військового округу в Бєлгородській області двома громадянами однієї з країн СНД здійснено терористичний акт. На заняттях із добровольцями терористи обстріляли особовий склад підрозділу. В результаті 11 людей загинули, 15 постраждали. Вогнем у відповідь знищені двоє стрільців», – йдеться у повідомленні Міноборони РФ.

До офіційного підтвердження, інформація про стрілянину на полігоні почала з'являтися в Telegram-каналах. Зокрема, повідомлялося, що стріляли громадяни Таджикистану, і одному з них вдалося втекти. Конфлікт нібито виник «на релігійному ґрунті».

Зауважимо, що спочатку Telegram-канали повідомляли про 22 убитих та 16 поранених внаслідок стрілянини, проте Міноборони країни не підтвердило цю інформацію.

Також за інформацією Sota, стрілянина сталася на полігоні у селищі Солоті. На цьому полігоні раніше знаходилося понад 100 осіб із Брянської області, які категорично відмовлялися від відправлення під Лиман. Військове керівництво понад тиждень намагалося вмовити їх вирушити на бойові позиції.

Нагадаємо, ввечері, 15 жовтня, невідомий відкрив стрілянину в одній із військових частин Бєлгородської області Росії.