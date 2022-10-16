Головна Світ Соціум
search button user button menu button

11 загиблих у військовій частині в Бєлгороді: все, що відомо на ранок

Альона Боженко
glavcom.ua
11 загиблих у військовій частині в Бєлгороді: все, що відомо на ранок
Внаслідок стрілянини в Бєлгородській області 11 людей загинули
фото ілюстративне

Міністерство оборони РФ розцінює стрілянину, як теракт

Одинадцять людей загинули, ще 15 поранено внаслідок стрілянини, яку відкрили мобілізовані на полігоні в Бєлгородській області. Про це повідомляє «Інтерфакс», з посиланням на Міноборони Росії.

Зазначається, що оборонне відомство РФ розцінює стрілянину, як теракт.

«15 жовтня на полігоні Західного військового округу в Бєлгородській області двома громадянами однієї з країн СНД здійснено терористичний акт. На заняттях із добровольцями терористи обстріляли особовий склад підрозділу. В результаті 11 людей загинули, 15 постраждали. Вогнем у відповідь знищені двоє стрільців», – йдеться у повідомленні Міноборони РФ.

До офіційного підтвердження, інформація про стрілянину на полігоні почала з'являтися в Telegram-каналах. Зокрема, повідомлялося, що стріляли громадяни Таджикистану, і одному з них вдалося втекти. Конфлікт нібито виник «на релігійному ґрунті».

Зауважимо, що спочатку  Telegram-канали повідомляли про 22 убитих та 16 поранених внаслідок стрілянини, проте Міноборони країни не підтвердило цю інформацію.

Також за інформацією Sota, стрілянина сталася на полігоні у селищі Солоті. На цьому полігоні раніше знаходилося понад 100 осіб із Брянської області, які категорично відмовлялися від відправлення під Лиман. Військове керівництво понад тиждень намагалося вмовити їх вирушити на бойові позиції.

Нагадаємо, ввечері, 15 жовтня, невідомий відкрив стрілянину в одній із військових частин Бєлгородської області Росії. 

 

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Бєлгороді спалахнула сильна пожежа та чути вибухи (відео)
У Бєлгороді спалахнула сильна пожежа та чути вибухи (відео)
13 жовтня, 19:36
Поблизу російського Бєлгорода горить нафтобаза
У Бєлгороді чергова «бавовна»: горить нафтобаза (фото)
Вчора, 15:37
У найбільшій в’язниці в Тегерані сталася пожежа
У Тегерані сталася пожежа у в'язниці Евін (відео)
Сьогодні, 02:26

Соціум

11 загиблих у військовій частині в Бєлгороді: все, що відомо на ранок
11 загиблих у військовій частині в Бєлгороді: все, що відомо на ранок
Перші мобілізовані повертаються до РФ у трунах: The Guardian пояснив, до чого це призведе
Перші мобілізовані повертаються до РФ у трунах: The Guardian пояснив, до чого це призведе
У Тегерані сталася пожежа у в'язниці Евін (відео)
У Тегерані сталася пожежа у в'язниці Евін (відео)
Російські хакери атакували сайт адміністрації президента Болгарії
Російські хакери атакували сайт адміністрації президента Болгарії
У Стамбулі спалахнув хмарочос. Мешканців евакуювано (відео)
У Стамбулі спалахнув хмарочос. Мешканців евакуювано (відео)
У Бєлгородській області РФ у військовій частині сталася стрілянина. Є загиблі (оновлено)
У Бєлгородській області РФ у військовій частині сталася стрілянина. Є загиблі (оновлено)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
189K
Кремль поквитався з терористом-«блогером» Гіркіним за критику
134K
Арестович жорстко відповів Данілову: якщо я почну розповідати, то він пошкодує
68K
Арестович розповів, що насправді замислив Лукашенко
27K
Полювання на Гіркіна: за полоненого терориста оголошено нагороду в $20 тис.
24K
Арестович розповів про плани Путіна щодо повторного нападу на Київ
13K
Ворог заявляє про початок жорсткого контрнаступу ЗСУ на Херсонщині

Новини

ЗСУ відбили 13 ворожих атак на Донеччині – Генштаб
Вчора, 06:54
Скандал із Starlink та заяви Путіна. П'ять головних новин дня
14 жовтня, 21:00
США припинять підтримувати Україну, злякавшись ядерної зброї – як ЗМІ окупантів заспокоюють росіян
14 жовтня, 14:19
ЗСУ вдарили по 19 базах і трьох пунктах управління окупантів – Генштаб
14 жовтня, 07:11
Російські війська деградують, наступ може припинитися – ISW
14 жовтня, 06:25
Ситуація з електропостачанням та резолюція ПАРЄ: П'ять головних новин дня
13 жовтня, 21:20

Прес-релізи

Закриті публічні реєстри: 91 % представників бізнесу не схвалює обмеження доступу до відкритих даних
Закриті публічні реєстри: 91 % представників бізнесу не схвалює обмеження доступу до відкритих даних
8 жовтня, 11:58
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту