Розстріл студентів у Пермі: що відомо про 18-річного нападника

За попередніми даними, стрілок навчався на першому курсі юридичного факультету

За попередніми даними, стрілянину в університеті Пермі в Росії влаштував 18-річний Тимур Бекмансуров. Про це повідомляють російські ЗМІ та телеграм-канали.

Видання 59.ru знайшло сторінку в соцмережах, де стрілок поетапно розповідає, як збирався влаштувати стрілянину.

«Я не перебував в екстремістських організаціях, не був релігійний і аполітичний. Ніхто не знав про те, що я збирався зробити, всі дії я проводив самостійно», – йдеться в пості.

Згідно з текстом, спочатку для нападу Бекмансуров вибрав свою колишню школу, але в підсумку змінив мету, оскільки «у діточок не особливо багато шляхів відходу для порятунку».

Після ретельного відбору стрілок зупинився Пермському університеті через велику кількість корпусів.

«Я запримітив цей ВНЗ ще за часів коли ходив в нього на курси в 9 класі, мені сподобалося велика кількість корпусів і відповідно студентів, є де розгулятися, та й сама локація виглядає непогано, куди краще, ніж гнилі хрущовки навколо. Не найгірше місце, щоб померти», – написав стрілок.

Увага! У відео присутня нецензурна лексика!

За словами студентів університету, нападник навчався на першому курсі юридичного факультету.

Він забарикадувався в одній з аудиторій університету. За даними ЗМІ його вже ліквідували.

Очевидці кажуть, що перший поверх університету весь в крові, а загальна кількість загиблих вже досягла п’ятьох осіб. Офіційних підтверджень поки цьому немає.