Стало відомо, скільки мешканців ОРДЛО взяли участь у виборах до Держдуми

Загальна кількість людей, що взяли участь у російських виборах протягом трьох днів голосування, склала близько 400 тис. осіб

Станом на 12:00 19 вересня участь у дистанційному голосуванні за депутатів Державної Думи РФ взяли 132,3 тис. осіб з окупованої Росією території Донецької та Луганської областей (похибка становить 5-10%). Про це повідомляє Східна правозахисна група.

Кількість жителів ОРДЛО, що виїхали до Ростовської області на голосування, перевищує 230 тис. осіб.

Таким чином, загальна кількість мешканців ОРДЛО, що взяли участь у російських виборах, на третій день голосування наближалася до 400 тис. осіб.

При цьому, як зазначають правозахисники, російська Державтоінспекція зафіксувала щонайменше два випадки, коли людина з окупованої території в’їжджала до РФ для участі у голосуванні двічі. Загальна кількість таких випадків може бути значно більшою.

Нагадаємо, вранці 17 вересня в окупованих районах Луганської та Донецьої областей почалося організоване вивезення місцевих мешканців для участі у виборах до Держдуми Росії. Мешканці ОРДЛО могли проголосувати тільки за федеральним списком кандидатів, тобто за кандидатів у депутати по мажоритарних округах вони не голосували.

Территоріальна виборча комісія Ростовської області створила 46 окремих виборчих дільниць на території цього регіону Росії, які розташовані в населених пунктах поблизу кордону.

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