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    Розвідка оприлюднила інструкції для делегації Росії на авіашоу в Туреччині: приховувати, що з РФ

    документ
    ГУР показало документ із порадами<br /><br /> - Розвідка оприлюднила інструкції для делегації Росії на авіашоу в Туреччині: приховувати, що з РФ
    ГУР показало документ із порадами

    фото з відкритих джерел

    Представникам країни-агресорки дали перелік рекомендацій щодо поведінки

    Головне управління розвідки Міноборони України отримало документ, який свідчить про підготовку відвідування Туреччини російською делегацією для участі в Міжнародному авіасалоні «Євразійське авіашоу – 2022», що проведуть з 13 по 17 квітня. Про це повідомляє пресслужба ГУР МОУ.

    У цьому документі з вказівками правил поведінки представник «Ростех» у Туреччині попередив своїх російських колег, що під час візиту в цю країну їх чекає «теплий прийом» з боку активістів і українських біженців, які залишили батьківщину через вторгнення РФ.

    Так, росіянам були дані «рекомендації з поведінки делегації під час візиту і як приховувати свою приналежність до країни-агресора».

    «Росія стала небажаною країною у всіх демократичних державах, тому що росіян не раді бачити серед вільних народів. І так буде й надалі!», – пишуть в ГУР.

    Розвідники опублікували ці інструкції для російської делегації. Серед іншого, там є такі поради:

    «Не піддаватися на провокації, поводитися гідно, не вступати в полеміку та суперечки, пересуватися лише організованою групою у супроводі працівника представництва чи посольства РФ. При перебуванні поза авіасалоном, а також у готелі намагатися не демонструвати символіку та свою приналежність до РФ».

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    ГУР показало документ із порадами фото: t.me/DIUkraine
    ГУР показало документ із порадами фото: t.me/DIUkraine
    ГУР показало документ із порадами фото: t.me/DIUkraine

    Нагадаємо, росіяни потроху стають ізгоями по всьому світу. І хоч до них і так відношення не було мегапозитивним, а тепер через війну в Україні й поготів.

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    Теги: розвідка росія окупанти Міноборони війна авіашоу Україна окупація #stoprussia
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    Розвідка оприлюднила інструкції для делегації Росії на авіашоу в Туреччині: приховувати, що з РФ