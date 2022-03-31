Розвідка оприлюднила інструкції для делегації Росії на авіашоу в Туреччині: приховувати, що з РФ

Представникам країни-агресорки дали перелік рекомендацій щодо поведінки

Головне управління розвідки Міноборони України отримало документ, який свідчить про підготовку відвідування Туреччини російською делегацією для участі в Міжнародному авіасалоні «Євразійське авіашоу – 2022», що проведуть з 13 по 17 квітня. Про це повідомляє пресслужба ГУР МОУ.

У цьому документі з вказівками правил поведінки представник «Ростех» у Туреччині попередив своїх російських колег, що під час візиту в цю країну їх чекає «теплий прийом» з боку активістів і українських біженців, які залишили батьківщину через вторгнення РФ.

Так, росіянам були дані «рекомендації з поведінки делегації під час візиту і як приховувати свою приналежність до країни-агресора».

«Росія стала небажаною країною у всіх демократичних державах, тому що росіян не раді бачити серед вільних народів. І так буде й надалі!», – пишуть в ГУР.

Розвідники опублікували ці інструкції для російської делегації. Серед іншого, там є такі поради:

«Не піддаватися на провокації, поводитися гідно, не вступати в полеміку та суперечки, пересуватися лише організованою групою у супроводі працівника представництва чи посольства РФ. При перебуванні поза авіасалоном, а також у готелі намагатися не демонструвати символіку та свою приналежність до РФ».

Нагадаємо, росіяни потроху стають ізгоями по всьому світу. І хоч до них і так відношення не було мегапозитивним, а тепер через війну в Україні й поготів.

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