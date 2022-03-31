Глава розвідки Франції позбудеться посади через війну в Україні
Генерала Відо планують звільнити
Генерала Еріка Відо – керівника головного управління військової розвідки Франції – можуть відправити у відставку вже найближчим часом. Чутки про його звільнення вже декілька днів поширюються в інформаційному просторі. Про це пише Figaro.
Втрата посади загрожує Відо через хибні оцінки щодо реалістичності вторгнення Росії в Україну.
Французькі служби вважали, що повномасштабна війна коштуватиме Росії дорого, тому країна-агресорка намагатиметься реалізувати свій план іншими шляхами.
Тим часом американські фахівці переконували, що Росія – атакуватиме. Вони мали рацію.
Спершу мовилося, що Відо можуть перевести на іншу посаду. Однак, за даними ЗМІ, цього не станеться.
Нагадаємо, співробітники української розвідки є навіть в оточенні Путіна – Буданов.
Раніше українська розвідка розсекретила 620 співробітників ФСБ, які коять злочини в Європі.