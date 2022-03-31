  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Глава розвідки Франції позбудеться посади через війну в Україні

    Керівник погано спрогнозував ситуацію з вторгненням Росії в Україну - Глава розвідки Франції позбудеться посади через війну в Україні
    Керівник погано спрогнозував ситуацію з вторгненням Росії в Україну
    фото з відкритих джерел

    Генерала Відо планують звільнити

    Генерала Еріка Відо – керівника головного управління військової розвідки Франції – можуть відправити у відставку вже найближчим часом. Чутки про його звільнення вже декілька днів поширюються в інформаційному просторі. Про це пише Figaro.

    Втрата посади загрожує Відо через хибні оцінки щодо реалістичності вторгнення Росії в Україну.

    Французькі служби вважали, що повномасштабна війна коштуватиме Росії дорого, тому країна-агресорка намагатиметься реалізувати свій план іншими шляхами.

    Тим часом американські фахівці переконували, що Росія – атакуватиме. Вони мали рацію.

    Спершу мовилося, що Відо можуть перевести на іншу посаду. Однак, за даними ЗМІ, цього не станеться.

    Нагадаємо, співробітники української розвідки є навіть в оточенні Путіна – Буданов.

    Раніше українська розвідка розсекретила 620 співробітників ФСБ, які коять злочини в Європі.

    Читайте також:
    Теги: розвідка росія окупанти ЗМІ війна Франція Україна окупація звільнення #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Глава розвідки Франції позбудеться посади через війну в Україні