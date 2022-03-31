Україна вже отримала кілька вантажів зі зброєю від США

Загалом заплановано 30 поставок озброєння проти танків, літаків та ракет

Міністерство оборони США передало для Збройних сил України першу партію вантажів для посилення боєздатності. Про це повідомив на брифінгу в середу, 30 березня, прессекретар Пентагону Джон Кірбі.

За його словами, частина військової допомоги, якою передбачено постачання приблизно 30 вантажів, уже надійшла до України.

«Матеріали надходять в регіон щодня, включно з останніми 24 годинами. Ми вже відправили перші пів десятка (вантажних літаків – ред.) з приблизно 30-ти у межах тих $800 млн, які ухвалив президент», – сказав Кірбі.

Речник Пентагону уточнив, що США забезпечують українців зброєю, якої вони найбільше потребують – зокрема, протитанковими та протиповітряними системами, очевидно, маючи на увазі Javelin та Stinger.

Окрім того, за його словами, ударні безпілотники Switchblade, які раніше обіцяли Україні, почнуть поставляти «відносно скоро».

Нагадаємо, ЗМІ дізналися, яке озброєння отримає Україна від країн Балтії та США.

Як відомо, Україна отримає системи протиповітряної оборони від США і НАТО.

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