Стало відомо, коли продовжаться переговори з Росією

Перемовини триватимуть в онлайн-форматі

Давид Арахамія заявив, що переговори України з Росією відновляться 1 квітня. Вони відбуватимуться в онлайн-форматі. Про це він повідомив у Telegram.

Арахамія наголосив, що на переговорах у Туреччині українська делегація оголосила, що наразі настала потреба зустрічі лідерів двох держав. Тим часом представники країни-окупантки заявили, що для початку потрібно мати узгодженіший проєкт договору.

«Переговори з російською делегацією в онлайн-форматі відновляться 1 квітня. За тиждень ми напрацюємо те, що залежить від учасників переговорного процесу. І будемо сподіватися, що далі зустрічатимуться президенти країн», – розповів Арахамія.

Він також наголосив, що Україна наполягає, аби зустріч відбулася не на території Росії чи Білорусі.

Нагадаємо, 29 березня в Стамбулі розпочався черговий раунд українсько-російських переговорів. Після першого дня переговорів українська делегація на брифінгу розповіла про свою пропозицію російській стороні.

Як зазначили українці, вони підготували проєкт договору про міжнародні гарантії для України. Серед країн-гарантів українська делегація хоче бачити, зокрема, і Росію.

Крім власне гарантій для України, у проєкті договору вписане і питання окупованого Криму. За словами представників української делегації, угода пропонує обговорювати статус Криму 15 років, під час цього обговорення Крим буде визнаний окупованим, і у ньому будуть діяти українські закони відповідно до Женевської конвенції.

Тим часом прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков прокоментував підсумки переговорів між Україною та Росією у Стамбулі.

Читайте також: