Україна та Польща домовляються про закриття кордону з Білоруссю
Йдуть перемовини також з країнами Балтії – Дещиця
Посол України Андрій Дещиця повідомив про нові переговори з Польщею, предметом яких є Білорусь. Про це пише «Укрінформ».
Посол України у Польщі повідомив, що сторони обговорюють можливість повного закриття кордону з Білоруссю.
За словами посла, дипломатичне відомство веде переговори з міністерством інфраструктури Польщі, з урядом Польщі. Головна мета – перекриття кордону з Білоруссю на 100%. При цьому, навіть якщо це рішення не ухвалять на рівні Європейського Союзу.
Андрій Дещиця також повідомив про те, що дипломати з України обговорюють схожі питання з країнами Балтії. Йдеться про:
- Литву,
- Латвію,
- Естонію.
За словами посла України в Польщі, вони обговорюють з вищезазначеними країнами питання щодо закриття власних кордонів з Білоруссю та Росією. Дещиця також вважає, що у разі ухвалення такого рішення, то не потрібно буде чекати на рішення ЄС.
Нагадаємо, посол України у Польщі Андрій Дещиця заявив, що Польща готується до вторгнення Росії.