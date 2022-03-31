Україна та Польща домовляються про закриття кордону з Білоруссю

Йдуть перемовини також з країнами Балтії – Дещиця

Посол України Андрій Дещиця повідомив про нові переговори з Польщею, предметом яких є Білорусь. Про це пише «Укрінформ».

Посол України у Польщі повідомив, що сторони обговорюють можливість повного закриття кордону з Білоруссю.

За словами посла, дипломатичне відомство веде переговори з міністерством інфраструктури Польщі, з урядом Польщі. Головна мета – перекриття кордону з Білоруссю на 100%. При цьому, навіть якщо це рішення не ухвалять на рівні Європейського Союзу.

Андрій Дещиця також повідомив про те, що дипломати з України обговорюють схожі питання з країнами Балтії. Йдеться про:

Литву,

Латвію,

Естонію.

За словами посла України в Польщі, вони обговорюють з вищезазначеними країнами питання щодо закриття власних кордонів з Білоруссю та Росією. Дещиця також вважає, що у разі ухвалення такого рішення, то не потрібно буде чекати на рішення ЄС.

Нагадаємо, посол України у Польщі Андрій Дещиця заявив, що Польща готується до вторгнення Росії.

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